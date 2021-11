DAZN di dire stop Governo ed è arrivata la convocazione al Ministero per i vertici della società. Il 16 novembre, infatti, al Mise - il Ministero dello Sviluppo Economico - ci sarà un incontro dove interverrà il Ministro Giancarlo Giorgetti e la Sottosegretaria (con delega alle telecomunicazioni, il digitale, la banda ultralarga e il sistema cooperativo) Anna Ascani. L'azienda si è detta assolutamente disponibile al confronto. Con la decisione didi dire stop alla doppia utenza , fermando così la possibilità di guardare due eventi live su dispositivi diversi con lo stesso abbonamento, non sono mancate le polemiche. Ci vuole vedere chiaro anche iled è arrivata la convocazione al Ministero per i vertici della società. Il 16 novembre, infatti, al Mise - il Ministero dello Sviluppo Economico - ci sarà un incontro dove interverrà il Ministroe la Sottosegretaria (con delega alle telecomunicazioni, il digitale, la banda ultralarga e il sistema cooperativo). L'azienda si è detta assolutamente disponibile al confronto.

Il Governo vuole vederci chiaro

Il 16 novembre, quindi, il Governo proverà ad intervenire sulla decisione di DAZN di annullare, da metà dicembre, la possibilità di vedere un contenuto trasmesso dal servizio streaming, nello stesso momento, su dispositivi differenti con lo stesso account. Al momento su DAZN è possibile farlo, ovvero connettersi a due dispositivi in contemporanea e di associare lo stesso abbonamento fino ad un massimo di sei dispositivi. In realtà il tutto è un'indiscrezione che i vertici della società non hanno però mai smentito. Considerando l'importanza di questa azienda, trasmette tutte le partite della Serie A, sette delle quali in esclusiva, il Ministero vuole avere dei chiarimenti in merito sulla strategia adottata. Anche se i rumor danno come motivazione di questa scelta, la volontà di arginare la pirateria. Anche in favore del prodotto calcio offerto dalla Serie A.

Il commento di DAZN dopo la 'convocazione'

Come di consueto siamo disponibili alla collaborazione e al confronto con le autorità e le istituzioni. A questo riguardo, abbiamo prontamente accolto l’invito da parte del Ministro dello Sviluppo Economico e dell’On. Anna Ascani, ad un confronto da svolgersi all’inizio della prossima settimana

Possibile slittamento alla prossima stagione

Il pressing politico, ma anche calcistico, è stato però chiaro ai vertici di DAZN. Secondo alcuni organi di stampa, infatti, vedi Calcio & Finanza, l'azienda starebbe rivedendo questa decisione. Proprio prima dell'incontro al Ministero, la società potrebbe decidere di slittare lo stop alla doppia utenza solo a partire dalla prossima stagione, quella 2022/2023, in modo da non cambiare “in corsa” le possibilità che erano state inizialmente date alla propria utenza.

