I tifosi torneranno molto presto a respirare aria di campionato. La nuova Serie A avrà ufficialmente inizio venerdì 24 giugno, il giorno in cui verrà compilato il calendario del massimo campionato italiano per il 2022/23, una stagione di cui già si conoscono inizio e fine (13 agosto 2022-4 giugno 2023) e della quale presto sapremo avversarie e date degli incontri. Ma c'è di più: come riporta. Una piccola rivoluzione dato che quest’ anno in caso di coabitazione finale di Milan e Inter le regole prevedevano che il titolo sarebbe stato assegnato sulla base degli scontri diretti.