Juventus: Federico Chiesa. L'esterno offensivo bianconero, che sabato sera ha lasciato il campo a fine primo tempo per un problema muscolare, domenica mattina si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il suo rientro è previsto dopo la sosta natalizia. Lo ha comunicato Piove sul bagnato in casa dopo la sconfitta contro l'Atalanta nell'anticipo della 13ª giornata , Massimiliano Allegri si trova a fare i conti con l'infortunio di. L'esterno offensivo bianconero, che sabato sera ha lasciato il campo a fine primo tempo per un problema muscolare, domenica mattina si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una. Il suo rientro è previsto dopo la sosta natalizia. Lo ha comunicato

Non solo Chiesa: il club torinese ha comunicato l'esito degli esami a cui si è sottoposto Weston McKennie, anche lui uscito anzitempo nel match contro la squadra di Gasperini. Gli accertamenti diagnostici hanno escluso lesioni capsulo legamentose del ginocchio destro. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente, ma è difficile possa tornare in tempo per la convocazione per il turno infrasettimanale contro la Salernitana. Entrambi raggiungono in infermeria Danilo, che resterà fuori fino a metà gennaio a causa di una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Oltre che Ramsey, out a tempo indeterminato per un problema all’adduttore

