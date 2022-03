McKennie potesse essere un lungo stop, ma mister Allegri ha dato la peggior notizia possibile. La stagione del centrocampista statunitense è da considerarsi conclusa dopo l'infortunio nel match contro il Villarreal, la frattura composta del II e del III osso metatarsale del piede sinistro dopo il fallo di Estupiñán. Non tornerà, quindi, prima della prossima annata ha detto Allegri dopo il match con lo Spezia ( Si sapeva che quello dipotesse essere un lungo stop, ma mister Allegri ha dato la peggior notizia possibile. La stagione del centrocampista statunitense è da considerarsi conclusa dopo l'infortunio nel match contro il Villarreal, andata degli ottavi di Champions , quando ha rimediatodel piede sinistro dopo il fallo di Estupiñán. Non tornerà, quindi, prima della prossima annata ha detto Allegri dopo il match con lo Spezia ( vinto dalla Juve 1-0 ).

Non lo recupereremo fino alla prossima stagione. [Massimiliano Allegri]

Brutta tegola per la Juventus, considerando l'apporto che dava McKennie. 4 gol in 28 presenze (in tutte le competizioni): magari non era un titolare fisso, ma si faceva trovare sempre pronto, regalando dinamismo al centrocampo di Allegri.

