Brutte notizie dall'infermeria di Milanello. Dopo il consulto specialistico a Villa Stuart di questa mattina, venerdì Alessandro Florenzi effettuerà un'operazione in artroscopia al ginocchio per un problema al menisco. Dopo l'intervento arriveranno novità sui tempi di recupero che dovrebbero aggirarsi sulle quattro settimane. Intanto, la certezza è che l'ex giallorosso salterà la sfida in programma domenica sera in casa dell'Atalanta. Non solo: non sarà nemmeno convocato da Mancini per le due gare di Nations League - semifinale e finale per il primo o per il terzo posto - in programma la prossima settimana.

Le buone notizie

Rade Krunic e Tiémoué Bakayoko sono usciti dall'area medica e sono in fase di riatletizzazione, mentre Junior Messias e Simon Kjaer tornano a disposizione di Pioli per l'Atalanta. Infine, sospiro di sollievo per Brahim Diaz: nessun problema per il trequartista spagnolo, uscito nella ripresa contro l'Atletico per dolori al ginocchio. Il 22enne di Malaga si potrà riposare nella sosta in quanto non convocato dalla Spagna Under 21.

