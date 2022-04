Piove sul bagnato in casa Dopo il pareggio incolore col Bologna davanti ai 70mila di San Siro , arriva una brutta tegola dall'infermeria:nella gara contro i rossoblù (nella quale è subentrato a Calabria al 75') ha riportato un trauma al ginocchio sinistro. Gli esami effettuati hanno evidenziatoche necessita di intervento in artroscopia che verrà eseguito mercoledì a Roma dal professor Mariani. Salvo miracoli, stagione dunque finita, per il terzino destro rossonero in prestito dalla Roma. Nel corso della stagione ha collezionato 27 presenze con un gol contro l'Empoli.