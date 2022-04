È difatti in bilico la presenza di Victor Osimhen contro la Fiorentina. In vista di una delle gare più importanti da qui a fine stagione l'allenatore dei partenopei Luciano Spalletti rischia di non avere a disposizione il suo centravanti titolare, che già aveva saltato Possibile tegola in casa Napoli dopo l'entusiasmo contagioso generato dalla vittoria di Bergamo . In vista di una delle gare più importanti da qui a fine stagione l'allenatore dei partenopei Luciano Spalletti rischia di non avere a disposizione il suo centravanti titolare, che già aveva saltato la gara del Gewiss Stadium per squalifica.

L'attaccante nigeriano è uscito anzitempo dalla seduta d'allenamento odierna per un risentimento alla coscia sinistra, come riporta il report giornaliero del Napoli. Nel caso di forfait del #9 spazio ancora una volta a "Ciro" Mertens dal primo minuto per la delicata sfida contro la Fiorentina.

