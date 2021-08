Nella settimana che porta all'esordio in campionato , l'Atalanta perde una delle sue pedine più importantiL'infortunio costringerà l'attaccante colombiano a rinunciare anche alla convocazione in nazionale per le qualificazioni al Mondiale 2022. Niente sfide contro Bolivia (2 settembre), Paraguay (6 settembre) e Cile (10 settembre). Rientro? Presumilbilmente per la sfida alla Fiorentina del 12 settembre, o, al massimo, per il debutto stagionale in Champions fissato tra il 14 e il 15 settembre.