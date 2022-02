Brutte notizie per Juric che perde per un lungo periodo uno dei suoi giocatori più utilizzati, Dennis Praet. Il centrocampista belga è stato costretto a lasciare anzitempo il campo di allenamento per un brutto scontro. Dai primi esami sarebbe emersa un'infrazione ossea al quinto metatarso del piede destro. Per fortuna non si parla di frattura, ma potrebbe rischiare anche più di un mese di stop. Il Torino, tramite un comunicato, fa sapere che verranno comunque effettuati nuovi esami nei prossimi giorni per conoscere meglio i tempi di recupero.

Il comunicato del Torino

Nel corso dell'allenamento odierno Dennis Praet è uscito anzitempo dal campo per infortunio. I primi accertamenti hanno evidenziato un'infrazione ossea a livello del quinto metatarso del piede destro. L'arto è stato immobilizzato. Ulteriori valutazioni verranno effettuate nei prossimi giorni con accertamenti strumentali

In assenza di Praet promossa, a questo punto, la coppia Brekalo-Pjaca ma, nelle prossime partite, Juric potrebbe comunque inserire sulla trequarti uno tra Linetty e Pobega, lasciando sulla mediana la coppia Lukic-Mandragora. Senza dimenticare il neo acquisto Ricci.

