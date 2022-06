Dopo la clamorosa salvezza maturata all'ultima giornata grazie al pareggio del Cagliari, giunge oggi una brutta notizia per i tifosi della Salernitana. Sembrerebbe infatti ormai definitiva la rottura tra il patron del club Iervolino ed il direttore sportivo Walter Sabatini che avrebbe già ricevuto una lettera formale da parte della società sull'interruzione del rapporto.

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Nonostante le frizioni di questi ultimi giorni, il lavoro di Sabatini in seno alla dirigenza granata non può che essere giudicato più che sufficiente. In due sole settimane di mercato, con soli sette milioni di budget, sono stati acquistati undici giocatori: Perotti, Sepe, Mazzocchi, Dragusin, Verdi, Mousset, Radovanovic, Fazio, Bohinen, Mikael ed Ederson. Alcuni, si sono poi rilevati decisivi per la salvezza finale.

Nonostante l'ottimo lavoro Sabatini potrebbe essere però nuovamente accompagnato alla porta, come più volte gli è capitato in carriera dopo liti con i vari Presidenti. Il dirigente ha confermato anche in questa esperienza quelle che sono le sue caratteristiche: eccellente lavoro di scouting, ottima conoscenza del nostro Campionato e qualche limite sul piano caratteriale che in più di un'occasione gli hanno precluso delle opportunità che si sarebbe di certo meritato.

