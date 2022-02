Calcio

Serie A, Tiago Pinto: "Zaniolo rimarrà alla Roma? Non posso garantirlo"

SERIE A - Conferenza stampa di fine mercato per il general manager della Roma che traccia un bilancio della sessione appena conclusa. Sicuro della bontà degli innesti, il portoghese non ha voluto sbilanciarsi sui rinnovi dei giocatori in scadenza. In particolare ha lasciato molti dubbi sulla permanenza di Zaniolo in giallorosso.

