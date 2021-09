Nella sala della conferenze di Milanello è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Tiemoué Bakayoko, centrocampista francese che il Milan ha prelevato in extremis dal Chelsea in prestito (che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni). Si tratta di un ritorno all'ovile per il mediano/diga lo scorso anno in forza al Napoli. Ecco le sue dichiarazioni più significative:

Sul Milan

"Mi ricordo bene il mio ultimo match contro la Spal, purtroppo non siamo riusciti a qualificarci in Champions. Per me è bello essere tornato, con un Milan in Champions League. E' un Milan più forte rispetto a quello che avevo lasciato, sono davvero felice. Questo Milan è diverso, ci sono anche tanti francesi. La squadra è più forte, non vedo l'ora di giocare insieme ai miei nuovi compagni e conquistare tanti risultati positivi".

Sulla piazza

"Ho un grande rapporto con i tifosi del Milan. All'inizio non era stato facile, ma poi le cose sono migliorate e sono riuscito a guadagnarmi anche l'affetto dei tifosi".

Su mister Pioli

"Ho parlato subito con il mister in modo molto sereno. Io farò il massimo per dare il mio contributo. La squadra sta andando bene, io porterò la mia esperienza".

Su Maldini

"Io e Paolo abbiamo un ottimo rapporto. Lui mi ha aiutato molto quando sono arrivato al Milan, mi è stato vicino nei momenti difficili. E' una grande persona, ho imparato tanto al suo fianco".

Sullo Scudetto

"Quando sei al Milan devi puntare sempre al massimo, darò il massimo per vincere più trofei possibili. Sicuramente il Milan è in corsa, lo scorso anno è arrivato secondo e ci è andato vicino. Ma la cosa più importante è guardare partita dopo partita, anche per valutare gli altri club".

Su Kessie

"Mi trovo bene con lui. E' cresciuto e migliorato tanto sotto tutti gli aspetti, sono felice di ritrovarlo. Sul suo futuro posso dire che spero che possa restare al Milan".

Su Ibrahimovic?

"Ieri abbiamo parlato un po' durante l'allenamento. Tutti conoscono Zlatan e la sua carriera, dobbiamo guardare tutti a lui come un esempio e replicare la sua professionalità. Sono felice di poter giocare con lui".

Su Giroud e Tomori

"Ho parlato con loro anche prima di tornare qui. Mi hanno incoraggiato a tornare qui".

