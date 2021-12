A riveder 3 punti. Torna a vincere il Torino, che supera meritatamente il Bologna nel lunch match della 17a giornata. Finisce 2-1 all'Olimpico per i ragazzi di Juric, che sistemano almeno in parte la propria classifica. Inizio gara equilibrato e con pochi squilli, poi l'errore che sblocca la gara. Skov-Olsen sbaglia e scopre palla a centrocampo, Lukic la scippa con grande scelta di tempo e trova in avanti Sanabria: il paraguaiano, che non segnava da 6 partite, si sblocca e batte Skorupski. Nella ripresa i granata si riversano in avanti per chiudere la gara e mettono la freccia al 69': Lukic inventa ancora, Pobega calcia male ma Soumaoro tradisce Skorupski e la mette nella sua porta. A nulla vale la reazione finale rossoblù, che porta soltanto al rigore di Orsolini: prima marcatura stagionale per l'esterno, che non evita agli uomini di Mihajlovic la seconda sconfitta consecutiva.

Il tabellino

Torino - Bologna 2-1

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer (45' Buongiorno), Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Pjaca (83' Brekalo); Sanabria (88' Zaza). All. Juric

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate (84' Vignato); De Silvestri, Soriano (76' Orsolini), Svanberg, Hickey; Skov Olsen (67' Viola), Barrow (67' Sansone); Arnautovic (76' Santander). All. Mihajlovic

ARBITRO: F. Dionisi

GOL: 24' Sanabria, 69' Soumaoro (OG), 79' Orsolini

ASSIST: 24' Lukic

AMMONITI: 27' Theate, 56' Sanabria, 68' Soumaoro, 72' Soriano, 77' Milinkovic-Savic

ESPULSI:

NOTE: recupero 3'

La cronaca in 5 momenti

24 - SAAAAAANABRIAAAAAA!!! SANABRIAAAAAA!!! TORINO IN VANTAGGIO!! Sciocchezza colossale di Skov-Olsen che regala palla a centrocampo a Lukic, grande corsa centrale del centrocampista che serve sulla verticale Sanabria. medel cade e non può opporsi, il paraguaiano apre il destro e batte Skorupski!

37 - SKORUPSKI!! CHE PARATA SUL TIRO DI LUKIC!! Bravissimo il portiere polacco a non farsi sorprendere dalla deviazione di Medel, che sembrava averlo messo fuori causa: parata decisiva e palla in corner, si salva il Bologna.

44 - TRAVERSA CLAMOROSA DI SANABRIA!!! Altra azione insistita del Torino, che dopo una fitta serie di passaggi libera al tiro il paraguaiano dal limite: botta tremenda che si stampa sul legno!

69 - GOOOOOOL!! GOOOOOOL DEL TORINO!!! AUTORETE DI SKORUPSKI!! Altro ingresso in area fantastico di Lukic, che trova a rimorchio Pobega: conclusione deviata da Soumaoro e Skorupski la manda dentro la sua porta. Sfortunato il polacco, ma raddoppio granata meritato!

79 - ORSOLINIIIIII!!! ACCORCIA LE DISTANZE IL BOLOGNA!!! Rigore perfetto del neo-entrato rossoblù, gli uomini di Mihajlovic rientrano in partita!

Il momento social

Fantacalcio

Chi sale - LUKIC: partita sontuosa del centrocampista granata: La cura Juric lo ha trasformato, rendendolo una garanzia e trasformandolo più che mai in uomo bonus: oggi regala un assist e ne sfiora almeno un altro. Schieratelo sempre, vi ripagherà.

Chi scende - BARROW: diventa impossibile puntare su di lui se mostra due facce così diverse di se stesso ogni settimana: oggi non vede un solo pallone. Pensateci bene a farne un titolare inamovibile...

