Colpaccio del Cagliari in ottica salvezza. I rossoblù di Walter Mazzarri - ex della partita - vincono 2-1 a Torino e proseguono nel loro ottimo momento di forma: nove punti nelle ultime cinque per i sardi, trascinati dai gol di Bellanova e Deiola, uno per tempo. In mezzo il pareggio momentaneo di Belotti, che al 54' supera uno straordinario Cragno, nel primo tempo spettacolare con diversi grandi interventi. Per i granata è la terza sconfitta nelle ultime quattro partite, il Cagliari è momentaneamente quartultimo (a +3 dal Venezia, che ha due partite in meno).

Il tabellino

TORINO-CAGLIARI 1-2 (primo tempo 0-1)

TORINO (3-4-2-1): Milinković-Savić; Djidji, Bremer, Rodríguez; Vojvoda (69' Singo), Lukić (85' Ricci), Pobega, Ansaldi; Pjaca (85' Seck), Brekalo (69' Sanabria); Belotti (79' Pellegri). All. Juric.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato (90' Ceppitelli), Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Dalbert; Pereiro (60' Pavoletti), João Pedro. All. Mazzarri.

Gol: 21' Bellanova (C), 54' Belotti (T), 62' Deiola (C)

Assist: Pavoletti (C)

Ammoniti: Lovato (C), Pobega (T), Goldaniga (C), Pavoletti (C), Singo (T), Dalbert (C)

Mergim Vojvoda e Henrique Dalbert in Torino-Cagliari Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

4' DOPPIA OCCASIONE PER IL CAGLIARI - Grassi calcia da fuori, Milinkovic respinge al centro e Joao Pedro colpisce di testa: altro intervento del portiere.

10' OCCASIONE PER BREMER - Punizione dalla trequarti, palla sul secondo palo: il difensore colpisce al volo, Cragno mette in angolo.

21' GOL DI BELLANOVA - Rimessa di Dalbert per Grassi, difesa sorpresa: conclusione sporca, sul secondo palo arriva l'esterno che non sbaglia a porta vuota.

38' CHE PARATA DI CRAGNO - Girata al volo di Pjaca, super intervento del portiere con il pallone che va sulla traversa.

54' GOL DI BELOTTI - Punizione dalla destra, pizzata sul primo palo e destro vincente del Gallo, appostato sul secondo palo.

62' GOL DI DEIOLA - Grandissima rete degli ospiti: palla di Deiola per Pavoletti, sponda per il centrocampista che controlla e calcia da fuori in diagonale con il sinistro, pallone nell'angolino.

Il migliore

Alessio CRAGNO - Straordinario. Compie un intervento strepitoso su Brekalo nel primo tempo, dopo altre parate di alto livello.

Fantacalcio

Promosso. Andrea BELOTTI - Nel primo tempo non è preciso, ma dopo il gol contro la Juve si ripete. E gioca una grande partita di sacrificio.

Bocciato. Marko PJACA - Totalmente assente: chi ha scommesso su di lui al fantacalcio, non può essere soddisfatto.

Le pagelle

