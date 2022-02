Torino-Cagliari , match valdio per la 27esima giornata di Serie A, termina con il punteggio di 1-2: a segno Bellanova, Belotti e Deiola. In virtù di questo risultato, la formazione di Walter Mazzarri fa un bel passo in avanti nella lotta salvezza, mentre i granata di Juric non riescono a tornare al successo. Vediamo le pagelle del match.

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6 – Impreciso in avvio di partita, può poco sui due gol del Cagliari. Bell'intervento nel finale su Goldaniga.

Koffi DJIDJI 5,5 – Non è sempre perfetto in marcatura e negli interventi.

BREMER 6 – Solita ottima partita, con interventi decisi e puntuali. Va anche vicino al gol in avvio.

Ricardo RODRIGUEZ 5,5 – Sottotono: dietro non è preciso e davanti si vede pochissimo.

Mergim VOJVODA 5,5 – Nel primo tempo si presenta spesso in zona cross, ma raramente è preciso. Cala nella ripresa. (Dal 69' Wilfried SINGO 6 - Prova a dare una marcia in più con la sua gamba).

Sasa LUKIC 5,5 – Ci prova da fuori in avvio ma poi commette un grave errore in occasione del gol di Bellanova. Da quel momento esce un po' dalla partita, a eccezione di qualche lampo. (Dal 85' Samuele RICCI S.V.)

Tommaso POBEGA 6,5 – Tra i migliori del Torino: ha due occasioni per andare a segno (di testa e con un gran sinistro a giro) e con i suoi strappi spacca in due il centrocampo del Cagliari.

Christian ANSALDI 5,5 – Impreciso nei traversoni, sia su azione sia su calcio da fermo: poca qualità.

Marko PJACA 5 – Difficile ricordarsi una sua giocata all'interno della partita. (Dal 85' Demba SECK S.V.)

Josip BREKALO 6 – La sua grande qualità viene fuori a sprazzi, nel primo tempo è pericoloso su punizione e sbatte su super Cragno. (Dal 69' Antonio SANABRIA 5,5 - Si vede pochissimo dal suo ingresso in campo).

Andrea BELOTTI 6,5 – Nel primo tempo non è preciso sotto porta, nella ripresa trova il pari momentaneo e soprattutto gioca con grande sacrificio: nel lavoro sporco ha sempre la meglio. (Dal 79' Pietro PELLEGRI S.V.)

All. Ivan JURIC 5 – Il suo Toro ha perso smalto: un punto in quattro partite e secondo tempo troppo deludente.

Andrea Belotti e Matteo Lovato in Torino-Cagliari Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 7 – Straordinario. Compie un intervento strepitoso su Brekalo nel primo tempo, dopo altre parate di alto livello.

Edoardo GOLDANIGA 6 - Ha l'occasione per chiudere la partita nel finale, buona prova dietro.

Matteo LOVATO 6,5 – Concreto ed efficace. Ha a che fare costantemente con Belotti: cliente difficile, bel faccia a faccia tra i due. (Dal 90' Luca CEPPITELLI S.V.)

Giorgio ALTARE 6,5 – Splendida partita: nel primo tempo può anche andare a segno, dietro è perfetto e puntuale.

Raoul BELLANOVA 7 – Una furia sulla destra. Il gol è paradossalmente la giocata più semplice della sua partita: spesso va via sulla fascia e mette la palla per la sponda di Belotti in occasione del raddoppio.

Walter Mazzarri in Torino-Cagliari Credit Foto Getty Images

Razvan MARIN 5,5 – Cresce in intensità nel secondo tempo, ma per il resto si vede poco.

Alberto GRASSI 6 – Ha una buona occasione da fuori area, per il resto gioca una partita intensa e intelligente.

Alessandro DEIOLA 7 – Grande gol per il 2-1 del Cagliari: un sinistro perfetto nell'angolino che può valere tantissimo per la stagione rossoblù.

DALBERT 6,5 – Gioca con tranquillità e continua a collezionare grandi prestazioni: bravo in entrambe le fasi.

JOAO PEDRO 5,5 – Ha un'occasione di testa nel primo tempo, poi sparisce.

Gaston PEREIRO 5 – Ha la prima occasione appena prima di uscire, ma il sinistro al volo è impreciso. Assente dal match, giornata no. (Dal 60' Leonardo PAVOLETTI 6,5 - Il suo ingresso indirizza la sfida: l'attacco acquisisce fisicità e la sua sponda per Deiola è perfetta).

All. Walter MAZZARRI 7 - Prepara bene la partita e la legge alla perfezione, inserendo Pavoletti quando serve.

