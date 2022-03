Rocchi è tornato sull'episodio - molto discusso - di Torino-Inter del 13 marzo ( Con la pausa per le Nazionali si è parlato poco di Serie A , ma il designatore degli arbitriè tornato sull'episodio - molto discusso - didel 13 marzo ( la moviola ). Rocchi, intervenuto al Museo del Calcio di Coverciano, dove ha fatto anche ascoltare l'audio del confronto tra l'arbitro Guida e il VAR Massa, ha espresso il suo giudizio molto fermo. Errore grave del VAR che non ha fatto un'accurata visione delle immagini, ma non ci sarà l'esclusione totale di Massa vista la considerazione che c'è per il fischietto di Imperia.

Le parole di Rocchi

Trattandosi di un VAR molto forte, l'arbitro Massa, che era appunto al VAR e ha gestito la tecnologia, da istintivo si è fatto guidare dalla prima decisione dell'arbitro Guida in campo. Cioè non ha fatto un'accurata ricerca delle immagini che invece andava fatta. Errore grave, ma non per questo perderemo un arbitro molto bravo come lui

