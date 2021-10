Massimiliano Allegri presenta Torino-Juventus, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A, in programma sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino. "Il Derby rappresenta la stracittadina e soprattutto ritornano i tifosi allo stadio. Domani dobbiamo sistemare la classifica, dobbiamo darci un altro colpettino. Juric sta facendo un ottimo lavoro e ha trasmesso alla squadra dei concetti che si incarnano molto bene con lo spirito del Toro. Sarà una partita complicata, servirà pazienza. Il Torino è la squadra che ha concesso meno tiri alle avversarie".

Sono molto contento per la squadra e per l’ambiente dopo mercoledì, si è sentita tanta vicinanza

Bonucci riposa?

"Per quanto riguarda la formazione giocano sicuramente Szczesny e Chiellini. Gli altri devo vedere oggi, qualcuno ieri era più stanco di altri, abbiamo ancora tempo per recuperare. Vediamo, chi sta meglio fisicamente sicuramente andrà in campo".

I brasiliani e lo spirito di mercoledì

"Arthur è un giocatore di palleggio che tecnicamente può darci una mano. Alex Sandro è un giocatore di valore assoluto. Ci sono annate dove fai meglio e altre dove fai peggio. Ha iniziato bene ma bisogna rimanere sereni. Sono molto contento per la squadra e per l’ambiente dopo mercoledì, si è sentita tanta vicinanza".

Su Bernardeschi

"Mercoledì ha fatto una bella partita. Per lui non è una questione tecnica ma fisica. All’interno della prestazione ha messo una giocata straordinaria, però non si deve accontentare di quello. Oggi cercherò di capire la formazioni di domani. Serviranno forze fresche. C’è un’energia positiva che va sfruttata".

Bentancur e Locatelli

"Tutti e due non hanno mai gestito un centrocampo da soli. Bentancur ha bisogno di qualcuno che gli dia una mano nella gestione del pallone. Più si conoscono e meglio giocheranno".

Più difficile Tuchel o Juric

"Non è questione di difficoltà. Dobbiamo essere consapevoli che in campionato siamo in ritardo. Domani giochiamo contro una squadra che ha subito solo sei gol. Sarà una partita diversa rispetto a quella col Chelsea".

