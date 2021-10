Vivrà il suo primo derby della Mole e il suo Torino arriva all'appuntamento con una striscia di quattro risultati utili consecutivi: Ivan Jurić vuole allungare il filotto, farlo contro la Juventus varrebbe doppio. Il tecnico granata ha presentato la sfida contro i bianconeri di Massimiliano Allegri. "L'avversario è di assoluto valore, che ha ritrovato risultato e spirito. Ultimamente stanno facendo grandi risultati. Possono segnare in vari modi; se li attacchi, hanno velocità con tanti singoli che sono micidiali. Sono una squadra completa. Mi preoccupa tutto. Non puoi lasciare niente a loro".

A Torino mi sembra che la squadra sia il Toro

Clima

"Non sono uscito tanto di casa, ma a Torino mi sembra che la squadra sia il Toro, percepisco questa sensazione. A Genova era a metà, qua è il Toro. Ma sono nuovo, devo imparare e vedere. Il pubblico deve darci la spinta: lo hanno fatto con la Lazio, domani ne servirà ancora di più".

Bilancio e infortuni

"Stiamo facendo meglio delle mie previsioni. Voglio che continuiamo così, abbiamo tanti ragazzi con grandi margini di miglioramento anche se dobbiamo crescere nella gestione di alcuni momenti di gara. Recuperiamo qualcuno? Leggo di Belotti e Zaza che rientrano, non so da dove escano queste notizie. In difesa gioca Zima".

Cosa mettere in più

"A Venezia ci è mancata un po' di qualità, ma mi è piaciuto come abbiamo interpretato la gara. Abbiamo fatti tanti passi in avanti. Se non sei cattivo il giusto, hai già perso il derby. E poi devi aggiungere qualità tecniche e individuali, mettere la fame di segnare sui calci piazzati. Le rose non sono paragonabili, ma con il tempo si migliorerà".

Quel pareggio a Napoli che ha mandato la Juve in Champions

"La cultura sportiva è sacra, l'ho imparato da Gasperini: è l'unico modo per essere uomo. In Italia si guardano queste cose, ma non mi pento assolutamente e sono orgoglioso di come il Verona ha giocato quella partita".

Su Pobega

"Ha grandi margini di miglioramento, come tanti altri. Pobega non era titolare fisso nello Spezia, per lunghi periodi faceva panchina. Può crescere tanto, così come Mandragora, Lukic, Aina, Buongiorno, Singo e Bremer: sono giovani e quando li vedo in allenamento è una gioia per me. Hanno margini di crescita perché si applicano. Sono tutti giovani, possono crescere tanto e ci vuole anche un po' di fortuna. Ultimamente ci gira male, ma possiamo crescere tanto magari mettendo giocatori ancora più forti".

