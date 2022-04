Torino-Milan, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-0 . Gara arbitrata da Daniele Doveri di Roma.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Torino

Etrit BERISHA 6,5 - Altra buona prestazione. Attento sulle conclusioni di Calabria e di Tonali e su altre mezze palle sporche. Juric ha avuto ragione a puntare su di lui.

David ZIMA 6 - Il più in difficoltà dei tre centrali di Juric. Nel primo tempo contiene bene Leão, nella ripresa arranca. E Juric lo sostituisce immediatamente (dal 63' Armando IZZO 6 - Porta maggiore freschezza e ha la meglio su Leão)

BREMER 7,5 - Praticamente perfetto. Di chiusura in chiusura, alcune fondamentali, regala solidità alla difesa del Torino e annulla Giroud. Gran prestazione.

Ricardo RODRIGUEZ 6,5 - Ex della partita, se la cava benissimo anche lui quando viene chiamato in causa. E non disdegna neppure qualche avanzata palla al piede.

Wilfried SINGO 6 - Estrae dal cilindro un paio di preziosismi tecnici niente male, anche se non riesce quasi mai ad andare al cross (dal 64' Ola AINA 6 - Mantiene la posizione)

Sasa LUKIC 6,5 - Continua a dare battaglia nonostante un cartellino giallo preso quasi subito. Da un certo punto in poi si dedica unicamente alla fase difensiva.

Samuele RICCI 6 - Tenta di fare il suo, ma sbaglia un buon tiro nel primo tempo e nel finale si perde Tonali, venendo salvato da Berisha.

Mergim VOJVODA 6,5 - Si divide tra fase difensiva e d'attacco, spendendo molte energie. Suo il tiro più pericoloso del Torino: Maignan gli dice di no (dall'85' Alessandro BUONGIORNO s.v.)

Tommaso POBEGA 6 - Gara di sostanza. Non rapisce l'occhio, ma nell'economia dell'organizzazione granata il suo apporto si sente eccome (dall'85' Demba SECK s.v.)

Josip BREKALO 6 - Non incanta, ma dai suoi piedi nasce spesso qualcosa di interessante. Fa fluire a tratti la manovra e manda in porta Ricci, che però spreca.

Andrea BELOTTI 6 - Gara complicata, tanto che le palle gol a disposizione sono appena un paio. Offre una prestazione di puro sacrificio (dal 76' Pietro PELLEGRI s.v.)

All. Ivan JURIC 6,5 - Ingabbia il Milan con una prestazione di pura attenzione e sostanza. Missione compiuta.

Belotti e Tomori combattono in Torino-Milan Credit Foto Eurosport

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 6,5 - Attento nelle rare occasioni in cui deve lavorare. Tutt'altro che semplice il volo a togliere dall'incrocio il gran destro di Vojvoda.

Davide CALABRIA 6 - Non si fa vedere troppo, ma quando viene chiamato in causa c'è. Sua la prima conclusione seria dell'incontro.

Pierre KALULU 6 - Un po' in difficoltà quando viene puntato nell'uno contro uno. In ogni caso se la cava.

Fikayo TOMORI 6 - Bello il duello con Belotti. Assieme a Kalulu riesce a contenere l'esuberanza fisica del Gallo (dall'87' Matteo GABBIA s.v.)

Theo HERNANDEZ 6 - Molto meno impattante rispetto a molte altre occasioni. Bello comunque il duello con Singo.

Franck KESSIE 6 - Arretrato in mezzo al campo per l'assenza di Bennacer, fa il suo recuperando qualche pallone.

Sandro TONALI 6,5 - Vivo, vibrante. Rischia qualcosa con un disimpegno tremolante da ultimo uomo, ma in mezzo al campo c'è. Sfiora pure il gol (dall'82' Rade KRUNIC s.v.)

Alexis SAELEMAEKERS 5 - Generoso come sempre, ma alla fine della fiera assolutamente improduttivo. Sia a destra che a sinistra.

Brahim DIAZ 5 - Opaco. Viene risucchiato in un contesto di partita complicato e non riesce mai a brillare. Pioli lo toglie all'inizio della ripresa (dal 55' Junior MESSIAS 5 - Non fa meglio di Diaz. Manca di killer instinct quasi davanti a Berisha)

Rafael LEÃO 5,5 - Va a sprazzi e, soprattutto, manca nell'ultimo passaggio o nella conclusione. Ha una grande palla gol nella ripresa, ma non la sfrutta.

Olivier GIROUD 5 - Fa a sportellate con Bremer e ha quasi costantemente la peggio. Non riceve l'opportunità di lasciare il segno.

All. Stefano PIOLI 5,5 - Non trova il modo di portare dalla propria parte una gara rognosa e complicata. L'emergenza, del resto, non gli consentiva grandi possibilità di scelta.

