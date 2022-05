La Roma è matematicamente in Europa League. Indipendentemente da quel che accadrà mercoledì a Tirana. Serviva una vittoria alla formazione di Mourinho per non dipendere dai risultati delle concorrenti, e una vittoria è arrivata. Rotonda e convincente. Un 3-0 su un Torino senza più obiettivi, affossato da una serie di orrori individuali nei momenti decisivi della gara e costretto a chiudere il proprio campionato dal decimo posto in giù. Decidono Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini, due a cui Mou non rinuncia nemmeno a ridosso della finale col Feyenoord: l'inglese spezza completamente in due la partita, segnando prima su azione e poi su rigore, e nel finale il capitano chiude i conti ancora dal dischetto. La Roma aggancia momentaneamente la Lazio al quinto posto e tiene a distanza Fiorentina e Atalanta, che si giocheranno il posto nella prossima Conference League. E ora, testa alla finalissima. Mercoledì Abraham e compagni hanno la grande chance di riportare un trofeo europeo in Italia.

Tabellino

Torino-Roma 0-3 (primo tempo 0-2)

Torino (3-4-2-1): Berisha; Lukic, Zima, Rodriguez (46' Buongiorno); Aina, Ricci (84' Mandragora), Pobega, Ansaldi (46' Seck); Praet, Brekalo (46' Pjaca); Belotti (68' Pellegri). All. Juric

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Zalewski (58' Karsdorp), Sergio Oliveira (58' Cristante), Veretout, Spinazzola (82' Viña); Pellegrini (82' El Shaarawy), Shomurodov (76' Zaniolo); Abraham. All. Mourinho

Arbitro: Irrati di Pistoia

Gol: 33' Abraham, 42' rig. Abraham, 78' rig. Pellegrini

Assist: Pellegrini (R, 0-1)

Ammoniti: Ibañez, Ansaldi, Shomurodov, Buongiorno

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti chiave

19' – Angolo di Pellegrini e stacco aereo di Kumbulla, che gira di testa e trova un gran riflesso di Berisha. Roma pericolosissima.

33' – GOL DELLA ROMA. Pellegrini tocca in area per Abraham, che si gira sfruttando anche uno scivolone di Zima e davanti a Berisha non sbaglia. 0-1.

Abraham segna il gol del vantaggio in Torino-Roma Credit Foto Getty Images

42' – GOL DELLA ROMA. Calcio di rigore concesso ai giallorossi per un atterramento di Berisha – servito malissimo da Rodriguez – su Abraham: dal dischetto l'inglese trova la doppietta.

51' – Pobega si inserisce in area, ben servito da Ricci, e incrocia con il sinistro trovando un gran riflesso di Rui Patricio.

61' – Recupero sulla trequarti di Veretout, avanzata fino al limite e destro piazzato che Berisha devia in angolo con la punta delle dita.

78' – GOL DELLA ROMA. Altro rigore per i giallorossi, questa volta per una trattenuta in area di Buongiorno su Zaniolo: dal dischetto Pellegrini non sbaglia.

85' – Berisha devia in angolo un sinistro ravvicinato di El Shaarawy, presentatosi davanti a lui. Roma vicina anche al poker.

MVP

Tammy ABRAHAM. Sette partite di campionato senza segnare sono troppe per uno come lui. E dunque, rieccolo proprio a ridosso della finale: un gol su azione, un altro su rigore. Micidiale.

Fantacalcio

PROMOSSO – Lorenzo PELLEGRINI. Assist per Abraham, rigore trasformato freddamente. Più altre giocate di livello sparse lungo la gara. Si prepara nel migliore dei modi per Tirana

BOCCIATO – Ricardo RODRIGUEZ. Soffre parecchio e macchia completamente la propria prestazione, regalando banalmente ad Abraham la possibilità di andare a segno dal dischetto.

Le pagelle

Frecciata Mourinho: "Senza arbitri e VAR eravamo già quinti"

