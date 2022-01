Un Torino perfetto per 87 minuti punito oltremodo da un cinico Sassuolo. Dominio dei granata nel primo tempo con Sanabria autentica spina nel fianco della difesa neroverde. Protagonista di 3 palle gol clamorose riesce a tramutare in rete una sponda di Singo al 16’. In chiusura di tempo palo clamoroso di Mandragora, specialista dalla distanza. La partita non cambia nel secondo tempo ma sia Sanabria che Bremer si vedono fermare l'esultanza dalla traversa. Berardi e Raspadori mettono insieme la più classica delle beffe con il gol del pareggio arrivato nell'unico tiro in porta degli emiliani. Nel finale Juric paga la tensione e viene espulso.

Il Tabellino

Ad

TORINO-SASSUOLO 1-1

Calciomercato Juric: "Obiettivo Europa? Il Toro non deve fare un c..." IERI A 12:01

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora (70’Pobega), Vojvoda; Praet (85'Baselli), Brekalo (70’Pjaca); Sanabria.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Harroui (46’Rogerio (56’Defrel)); Berardi, Scamacca, Raspadori (90'Ruan).

GOL: 16’ Sanabria, 88' Raspadori

ASSIST: Singo, Berardi

AMMONIZIONI: Rogerio, Mandragora, Scamacca, Bremer, Pobega, Frattesi

ARBITRO: Forneau

La cronaca in 9 momenti chiave

13’- SANABRIA! Gran palla di PRAET che serve un assist a due passi dalla porta a SANABRIA che di testa alza sopra la traversa. Occasione importante!

16’- GOOOOLLLL DI SANABRIA! 1-0 TORINO! Cross dalla sinistra di BREKALO sponda aerea di SINGO e colpo di testa finale di Sanabria che dall'area piccola non sbaglia.

33’- SANABRIA! Vicino al 2-0! Altro cross di PRAET, follia di MULDUR che controlla il pallone a pochi passi dalla porta e regala un assist a Sanabria che conclude centrale trovando la parata di CONSIGLI.

41’- PALO DI MANDRAGORA! Sinistro spettacolare da fuori dell'ex Udinese che si schianta sul palo alla sinistra di CONSIGLI.

53’- TRAVERSA DI SANABRIA! Punizione calciata da BREKALO, Sanabria prende il tempo e stacca di testa colpendo il legno. Anche sfortunato il Torino.

68’- FA TUTTO SANABRIA! Vince l'uno contro uno con FERRARI in area e calcia in caduta sul primo palo. Pallone fuori di poco!

74’- TERZO PALO DEL TORINO! BREMER di testa la mette sotto la traversa, prodigioso CONSIGLI con la punta delle dita a toccare sulla traversa! Assist di VOJVODA.

82'- BREMER! Colpisce solo nell''area piccola su azione da corner. Palla clamorosa messa fuori dal brasiliano.

88'- CLAMOROSO! PAREGGIO DI RASPADORI! Strappata di BERARDI che si prende il fondo, vince un rimpallo con RODRIGUEZ e riesce a servire RASPADORI solo in mezzo all'area pronto a girare verso la porta. 1-1!

MVP

BREMER: dopo Vlahovic annulla anche Scamacca. Pericoloso anche in avanti quando nel finale si vede toccare il colpo di testa da consigli sulla traversa. Uno dei migliori difensori della Serie A.

Il Migliore

Antonio SANABRIA: pericoloso costante, fa impazzire la difesa neroverde. Segna in apertura e sfiora la doppietta in più occasioni già nel primo tempo. Nella ripresa colpisce anche lui una traversa.

Il Peggiore

Gianluca SCAMACCA: in una partità di difficoltà non è mai riuscito a dare un appoggio alla sua squadra, gestendo pochissimi palloni in avanti. Annullato da Bremer.

Il Momento social

Ingenuità di Ola Aina che regala un rigore: Khidir ringrazia

Serie A Torino-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche 20/01/2022 A 16:01