Torino-Spezia, match valido per la 34a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1 in favore degli uomini di Juric. I granata festeggiano la prima vittoria in Serie A contro i liguri dopo un match a senso unico. La squadra di Juric spezza il filone di due pareggi consecutivi nelle ultime uscite in campionato e addolcisce ulteriormente un’annata tutto sommato promettente.

Sasa Lukic esultanza, Torino-Spezia

La truppa di Thiago Motta invece entra in campo demotivata (la salvezza sembra ormai in tasca) senza mai azzardare una reazione al gol a freddo di Lukic. Il centrocampista granata infatti colpisce dopo soli 4’ sul rigore causato dall’intervento scomposto di Erlic su Sanabria. Nella ripresa Thiago Motta ribalta l’assetto e la sua squadra recupera mordente, ma il solito Lukic spegne la scintilla dei liguri nel loro momento migliore con un bolide sugli sviluppi di un corner al 69’. A tempo scaduto, il rigore procurato e trasformato da Manaj addolcisce il verdetto per i liguri.

Tabellino

TORINO-SPEZIA 2-1

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer (76’ Djijdji), Rodriguez (45’ Buongiorno); Singo (85’ Ansaldi), Ricci, Lukic, Vojvoda; Seck (61’ Praet), Pjaca (62’ Brekalo); Sanabria. All. Ivan Juric.

SPEZIA (4-3-1-2): Provedel; Amian, Erlic (45’ Antiste), Nikolaou, Hristov; Salva Ferrer (71’ Strelec), Kiwior, Kovalenko; Agudelo; Manaj, Gyasi. All. Thiago Motta.

Arbitro: Davide Ghersini

Gol: 4’ rig., 69’ Lukic (T), 96’ rig. Manaj (S)

Ammoniti: Erlic (S), Nikolaou (S), Bremer (T)

Esultanza Torino dopo il gol di Sasa Lukic, Torino-Spezia

La cronaca in 11 momenti chiave

3’ - RIGORE PER IL TORINO! Filtrante magico di Lukic, Sanabria sfila alle spalle di Erlic, che è costretto a travolgerlo. Rigore netto.

4’ - GOL! LUKIC SPIAZZA PROVEDEL DAL DISCHETTO, 1-0 TORO! Doccia fredda per lo Spezia.

12’ - SECK IN SPACCATA! L'esordiente arpiona il cross di Pjaca nel cuore dell'area di rigore ma non riesce a indirizzare con forza verso la porta. Provedel blocca.

22’ - SECK A UN PASSO DAL 2-0! Ricci recupera una palla velenosa nella metà campo ligure, da lì Seck si presenta in area, ubriaca Nikolaou con un doppio passo delizioso e conclude sul portiere.

23’ - SINGO SFIORA IL PALO SU CORNER! Su cross di Ricardo Rodriguez, Singo si smarca e colpisce di testa sul secondo palo. Palla sull'esterno della rete.

30’ - PJACA SBAGLIA UN RIGORE IN MOVIMENTO! Un Lukic dominante scippa la palla dai piedi di Nikolaou e corre sul fondo: scarico perfetto al limite per Pjaca, che controlla il pallone ma deposita il piazzato a lato del palo.

57’ - PROVEDEL VINCE IL TU PER TU CONTRO SANABRIA! La progressione di Ricci spedisce Sanabria in porta, ma Provedel gli chiude lo specchio in uscita!

69’ - GOL! LUKIC FA DOPPIETTA, 2-0 TORO! Giornata magica per Lukic, che raccoglie una respinta su corner e scaglia un bolide angolatissimo che non lascia scampo a Provedel!

77’ - MANAJ NON SFRUTTA LA SVISTA DI DJIDJI! Ingresso traumatico per Djidji, che perde un corpo a corpo con Manaj e libera lo specchio di porta. L'attaccante dello Spezia però non angola il tiro, Milinkovic-Savic si distende bene.

90+5’ - CALCIO DI RIGORE PER LO SPEZIA! Penalty in extremis, dopo che Djidji ha agganciato in area Manaj.

90+6’ - GOL! MANAJ SOTTO IL SETTE, 2-1 DELLO SPEZIA MA NON C'E' PIU' TANTO TEMPO...

Il momento social

La statistica chiave

Quello di Lukic (3:43) è il gol più veloce del Torino in una gara di SerieA dalla rete di Belotti (3:25) il 18 ottobre 2020 contro il Cagliari, anche in quell'occasione in casa e su calcio di rigore.

MVP

Sasa LUKIC: inatteso mattatore di giornata, comanda il centrocampo con qualità sopraffina e trafigge Provedel due volte. Dolcissimo il ritorno al gol dopo 7 mesi.

Fantacalcio

PROMOSSO - Demba SECK: all'esordio mostra eccellenti qualità tecniche e di inserimento. Ubriaca l'intera difesa ligure per tutta la durata della gara. L'incisività sottoporta arriverà, per ora possiamo battezzarlo come piacevole sorpresa

BOCCIATO - Martin ERLIC: frana addosso a Sanabria causando il rigore. Un pesce fuor d'acqua.

