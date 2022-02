Il Torino è entrato nella crisi. Il Venezia passa all'Olimpico e affonda le unghie nel momento negativo degli uomini di Juric, di nuovo sconfitti dopo Udine. È un 1-2, quello conquistato in rimonta dai lagunari di Paolo Zanetti, che torna a sconvolgere la lotta per non retrocedere, perché nella zona rossa - in attesa dell'impegno di domani - scivola nuovamente il Cagliari. E dire che i granata partono pure bene, passando immediatamente in vantaggio con un destro di Brekalo mal letto da Lezzerini. Ma il Venezia, grazie a qualche cambiamento tattico e pure a un cambio di mentalità, riesce prima a pareggiare e poi a portarsi in vantaggio a cavallo dei due tempi: di Haps e Crnigoj le reti dei veneti. In un finale convulso il rientrante Belotti, tornato in campo dopo due mesi e mezzo, troverebbe pure il 2-2 al 90', ma il gol viene annullato tramite VAR per un fuorigioco considerato attivo di Pobega. E per non farsi mancare nulla viene espulso Okereke, ancora dopo l'intervento della tecnologia. Alla fine della fiera, sorride il Venezia e piange il Toro. Che ora è atteso da un impegno da far tremare i polsi: il derby con la Juventus di venerdì prossimo.

Ad

Tabellino

Serie A Tegola Torino: infrazione ossea per Praet, si teme lungo stop IERI A 20:49

Torino-Venezia 1-2 (primo tempo 1-1)

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (71' Zima), Bremer, Rodriguez; Singo (72' Ansaldi), Linetty, Pobega, Vojvoda (86' Zaza); Pjaca (71' Warming), Brekalo; Sanabria (71' Belotti). All. Juric

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Svoboda, Haps; Crnigoj, Busio (55' Tessmann), Cuisance (71' Fiordilino); Aramu (78' Peretz), Henry (78' Nsame), Okereke. All. Zanetti

Arbitro: Antonio Giua

Gol: 5' Brekalo (T), 38' Haps (V), 46' Crnigoj (V)

Assist: Singo (T, 1-0), Crnigoj (V, 1-1), Aramu (V, 1-2)

Ammoniti: Busio, Djidji, Caldara, Ampadu, Bremer

Espulsi: Okereke al 98'

La cronaca in 8 momenti chiave

5' – GOL DEL TORINO. Azione insistita del Toro, Brekalo calcia dal limite e trova Lezzerini impreparato, portando in vantaggio i granata. 1-0.

Brekalo esulta per il gol in Torino-Venezia - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

35' – Aramu viene lanciato da Busio e da buona posizione calcia alto col sinistro. Prima palla gol per il Venezia.

38' – GOL DEL VENEZIA. Contropiede dei veneti, Okereke lancia Crnigoj che a sua volta centra morbidamente sul secondo palo, dove Haps di testa non sbaglia. 1-1.

Esultanza di gruppo per il gol di Haps in Torino-Venezia - Serie A 2021/2022 - Imago pub only in ITAxGERxAUTxSUI Credit Foto Imago

43' – Gran cross a giro di Vojvoda per Singo, che sbuca sul secondo palo ma in precaria coordinazione non trova la porta di testa.

46' – GOL DEL VENEZIA. Aramu crossa dal fondo all'indietro, arriva Crnigoj che con una botta mancina spara sotto l'incrocio. Alla prima azione della ripresa i veneti passano in vantaggio.

61' – Sinistro di controbalzo dai 20 metri di Ricardo Rodriguez e palla fuori non di molto. Torino vicino al pareggio.

90' – Punizione calciata in area da Brekalo e colpo di testa vincente di Belotti. Il gol viene però annullato, dopo l'intervento della VAR, per un fuorigioco di Pobega considerato attivo.

98' – Espulso Okereke dopo un on field review: l'ex attaccante dello Spezia ha rifilato un pestone a Linetty, che in un primo momento era stato ammonito da Giua. Decisione molto discutibile.

Il momento social

MVP

Crnigoj. L'eroe del Venezia. Assist perfetto per Haps prima, splendido sinistro vincente poi. Due perle che vanno a inserirsi in una prestazione maiuscola.

Fantacalcio

PROMOSSO – Haps. Pare destinato a una serata di affanni, ma ben presto rialza la testa, andando pure a realizzare il punto del pareggio.

BOCCIATO – Sanabria. Evanescente. Mai pericoloso, mai alla conclusione. In una parola: deludente.

Le pagelle

Maxi rissa tra Porto e Sporting Lisbona: il video

Serie A Torino-Venezia: probabili formazioni e statistiche 10/02/2022 A 15:56