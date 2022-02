Torino-Venezia, match valido per la venticinquesima giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto delle reti di Brekalo per i granata e di Haps e Crnigoj per i veneti. Gara arbitrata da Antonio Giua di Olbia. Con questo risultato la formazione di Paolo Zanetti esce momentaneamente dalla zona retrocessione, mentre quella di Ivan Juric rimedia la seconda sconfitta consecutiva.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6 - Si prende due tiri e due gol. In entrambi i casi, stavolta, senza che possano essergli addossate particolari colpe.

Koffi DJIDJI 5,5 - Un po' impacciato quando ha il pallone tra i piedi. Si fa ammonire e Juric lo toglie anzitempo (dal 71' David ZIMA s.v.)

BREMER 5,5 - Nemmeno lui è perfetto nelle marcature. Nel finale si prende pure un giallo.

Ricardo RODRIGUEZ 5,5 - Non precisissimo. Va a caccia del gol dalla distanza, ma non trova la porta.

Wilfried SINGO 5,5 - Porge a Brekalo la palla del vantaggio, poi però non riesce più a far male. Si perde Haps nell'azione del pareggio veneziano (dal 72' Cristian ANSALDI 5,5 - Un tiro largo e poco altro)

Karol LINETTY 5 - Male. Impreciso tecnicamente, spaesato. In mezzo al campo combina più guai che altro.

Tommaso POBEGA 6 - Un po' molle all'inizio dell'azione dell'1-1 di Haps, ma per il resto fa il suo nonostante il risultato negativo: grinta, iniziative, inserimenti.

Mergim VOJVODA 5,5 - Uno dei più intraprendenti nella prima parte della gara, tra finte, controfinte e sterzate. Poi, così come tutto il Torino, anche lui torna nei ranghi (dall'86' Simone ZAZA s.v.)

Josip BREKALO 6 - Il gol del vantaggio, segnato con la gentile collaborazione di Lezzerini, sembra aprirgli le porte di una serata di gloria. Non sarà così.

Marko PJACA 5,5 - Promette mari e monti, inizia anche discretamente, poi il Venezia gli prende le misure e non gli consente più di incidere (dal 71' Magnus WARMING 5,5 - Combina poco)

Antonio SANABRIA 5 - Evanescente. Mai pericoloso, mai alla conclusione. In una parola: deludente (dal 71' Andrea BELOTTI 6,5 - L'unica nota lieta di una serata negativa. Porta vigore all'attacco e segna un gol che solo la tecnologia gli cancella)

All. Ivan JURIC 5 - Il suo Torino dà la sensazione di poter dominare, poi le trame offensive non riescono più. E nemmeno 4 cambi in un colpo solo producono l'effetto sperato.

Le pagelle del Venezia

Luca LEZZERINI 5,5 - Ha sulla coscienza la conclusione non irresistibile di Brekalo, ma per sua fortuna i compagni rimediano. Resta in campo nonostante un problema muscolare.

Ethan AMPADU 6 - Grinta e spirito battagliero. Balla un po' con Vojvoda nei primi minuti, ma si riprende.

Mattia CALDARA 6,5 - Personalità e capacità di comandare la difesa. Promosso.

Michael SVOBODA 6,5 - Inizia in coppia con Caldara, poi viene messo da Zanetti a comandare la difesa. E da quel momento difficilmente si lascia scappare un avversario.

Ridgeciano HAPS 6,5 - Pare destinato a una serata di affanni, ma ben presto rialza la testa, andando pure a realizzare il punto del pareggio.

Damen CRNIGOJ 7,5 - L'eroe del Venezia. Assist perfetto per Haps prima, splendido sinistro vincente poi. Due perle che vanno a inserirsi in una prestazione maiuscola.

Gianluca BUSIO 6,5 - Inizia come peggio non potrebbe, prendendosi un giallo dopo 22 secondi. Poi cresce visibilmente, prendendo per mano la manovra lagunare (dal 55' Tanner TESSMANN 6 - Si cala nel clima da battaglia)

Mickael CUISANCE 6 - Più in ombra rispetto a Crnigoj e Busio, ma in copertura si fa sentire. Fa viaggiare il sinistro quando lancia Okereke in campo aperto (dal 71' Luca FIORDILINO s.v.)

Mattia ARAMU 6,5 - Prende coraggio col passare dei minuti, impreziosendo la manovra del Venezia con la sua tecnica. Perfetto l'assist per l'1-2 di Crnigoj (dal 78' Dor PERETZ s.v.)

Thomas HENRY 5 - Fa a sportellate con i difensori avversari, ma senza riuscire minimamente a rendersi pericoloso (dal 78' Jean-Pierre NSAME s.v.)

David OKEREKE 6 - Apre l'azione del pari lanciando Crnigoj, ma nella ripresa spreca un altro contropiede golosissimo. Discutibile la sua espulsione finale.

All. Paolo ZANETTI 7 - Ribalta la squadra come un calzino dopo una ventina di minuti e i risultati si vedono. Vittoria pesantissima.

