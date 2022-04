La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche Zlatan Ibrahimovic che sembra un po' ricalcare ciò che l'ex capitano della Roma aveva vissuto nell'ultima stagione. Un anno vissuto tra panchina e infortuni, con l'incertezza del futuro: Francesco Totti, protagonista di una lunga intervista su, ha parlato anche dell'attuale situazione diche sembra un po' ricalcare ciò che l'ex capitano della Roma aveva vissuto nell'ultima stagione. Un anno vissuto tra panchina e infortuni, con l'incertezza del futuro:

"Il mio ultimo anno non lo augurerei neanche al peggior nemico. Quando ti abitui solo a subentrare, piano piano perdi il ritmo partita. Entri e ti accorgi che arrivi dopo sul pallone: la testa ti dice ancora perfettamente cosa fare ma le gambe ci arrivano un attimo dopo".

Il consiglio di Totti a Ibrahimovic

"Da amante del calcio spero che Ibra possa continuare: sarebbe un regalo per tutti quelli che seguono questo sport. La decisione è troppo personale. Spero continui finché ne avrà voglia ma solo se il fisico gli consente di poter essere decisivo come è sempre stato. Gli auguro di non trasmettere mai un senso di tenerezza a chi lo vede in panchina o faticare in campo".

Sul futuro

"Uno come Ibra per immagine e impatto lo vorrebbero tutti. Bisogna stare attenti a non diventare un poster o una bandiera da sventolare solo quando serve. Il giorno che smetterà Ibra capisca subito cosa vuole fare. Se gli dovesse arrivare una proposta chieda subito: cosa devo fare e con chi devo farlo?".

Ibrahimovic amaro: "Sarei dovuto tornare prima in Nazionale"

