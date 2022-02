Junior Traorè si racconta, alla Gazzetta dello Sport, concedendo una lunga intervista con tanti temi toccati: dal suo arrivo in Italia, alle prime stagioni con l'Empoli fino al suo sogno più grande, quello di riunire la sua famiglia composta da papà, mamma, un fratello e due sorelle. Il centrocampista, in questa stagione 2021/22, sta giocando con la maglia del Sassuolo disputando un si racconta, alla, concedendo una lunga intervista con tanti temi toccati: dal suo arrivo in Italia, alle prime stagioni con l'Empoli fino al suo sogno più grande, quello di riunire la sua famiglia composta da papà, mamma, un fratello e due sorelle. Il centrocampista, in questa stagione 2021/22, sta giocando con la maglia deldisputando un ottimo campionato e togliendosi diverse soddisfazioni. Ecco le parole di Traorè:

"Il primo sogno l’ho realizzato: sono diventato un calciatore. Quando partii dalla Costa d’Avorio avevo solo questo in testa. E il secondo... Tra poco spengo le candeline su questa bella torta e ripenso ai compleanni del passato. In Costa d’Avorio non c’era l’usanza dei regali: ci si faceva gli auguri e via. Nel 2015, in Italia, ho ricevuto i primi regali. Ma il più bel compleanno deve ancora arrivare, sarà quello che passerò qui quando potrà raggiungermi la mia famiglia: papà, mamma, un fratello e due sorelle. Sto preparando tutti i documenti. Il mio più grande sogno non è giocare la Champions League, anche se ovviamente spero di riuscirci, ma riunire la famiglia".

IL GRANDE RIMPIANTO

"L’ultima con l’Empoli nel 2019, a San Siro contro l’Inter. Dentro quella gara c’era tutto: la speranza di salvarci, la retrocessione a causa di due pali, il mio gol dell’illusione, la chiusura della bellissima esperienza di Empoli, che è la squadra del mio cuore".

IL FUTURO

"Sto facendo bene, qui c’è tutto e anche se in questa stagione i risultati sono alterni, il Sassuolo ha un progetto ambizioso e il suo stile. E la squadra è molto giovane".

IL VIAGGIO DALL'AFRICA

"In Africa abbiamo il calcio nel sangue. Il mio migliore amico ha affrontato il viaggio su un barcone per arrivare in Europa e fare il calciatore. L’ho saputo solo quando è arrivato in Spagna. In mare ha rischiato di morire più volte. Gli ho chiesto: “Ma lo sai che la vita è una sola?”. Mi ha risposto: “Sì, ma io ho un sogno e voglio realizzarlo”. Noi ragioniamo così. Adesso gioca nella terza serie francese ed è contento. I politici che vogliono chiudere le frontiere non hanno la percezione che a decidere di partire sono le persone che non vedono altre strade. E se non hai i mezzi, sali sul barcone senza pensare al pericolo. Il pericolo non esiste, esiste solamente il tentativo di cambiare la tua vita".

