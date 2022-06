per tutte le squadre saranno giorni fondamentali anche in ottica di prevenzione infortuni e per rimettere in sesto alcuni giocatori magari fermi da qualche mese. Inoltre, con ilche inizierà a novembre, la Serie A prenderà il via tra poco più di un mese e mezzo obbligando i Club ad organizzarsi in anticipo e prenotando già hotel o appartamenti per iniziare ad allenarsi.