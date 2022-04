Udinese-Cagliari, match valido per la trentunesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 5-1 , frutto delle reti di João Pedro, Becão, Beto (tripletta) e Molina. Espulso nel finale Grassi per doppia ammonizione. Gara arbitrata da Rosario Abisso di Palermo.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6,5 - Fondamentale nel dire di no a Dalbert e autore di un ottimo riflesso su Keita. Nel mezzo, è incolpevole sulla magia mancina di João Pedro.

Rodrigo BECÃO 7 - Solido in difesa, implacabile in marcatura e pure mortifero quando si porta nell'area avversaria, tanto da firmare il gol dell'1-1.

Bram NUYTINCK 6,5 - Non riesce a mettere una pezza su João Pedro, che trova la rete del vantaggio rossoblù. Per il resto se la cava molto bene.

Marvin ZEEGELAAR 6 - Preso in controtempo nel primo tempo da un paio di inserimenti di Dalbert, migliora con il passare dei minuti.

Nahuel MOLINA 7 - Il lob vincente con cui supera Cragno, portando a 4 le segnature dell'Udinese, vale da solo il prezzo del biglietto. Uno dei gol più belli del campionato (dal 70' Brandon SOPPY s.v.)

Roberto PEREYRA 7 - Qualità superiore. Che bello vederlo portar palla e inventare calcio. Perfetto l'assist per il 2-1 di Beto, poi lascia il segno anche nell'azione del pokerissimo.

WALACE 6,5 - Ordine, filtro, passaggi precisi per i compagni. In mezzo al campo fa sentire la propria presenza (dal 63' Mato JAJALO 6 - Si sistema bene in campo, aiutato anche da un contesto favorevole)

Jean-Victor MAKENGO 6 - Il meno appariscente del centrocampo di Cioffi. Anche lui, tra un'incursione e l'altra palla al piede, dà comunque un buon contributo (dal 70' Tolgay ARSLAN s.v.)

Destiny UDOGIE 6,5 - Ottimo primo tempo, tra una sgroppata palla al piede, una sovrapposizione e un cross. Anche lui partecipa all'azione del pari. Nella ripresa rifiata un po'.

Isaac SUCCESS 7 - Preferito a Pussetto nell'undici iniziale di Cioffi, ringrazia con un'ottima prestazione. Chirurgica l'intesa con Beto, preziosissimo il lancio per il 4-1 di Molina (dal 63' Ignacio PUSSETTO 6,5 - Entra ottimamente nel match, porgendo a Beto la palla facile facile del pokerissimo)

BETO 8 - "Mi ispiro a Eto'o, Lukaku, Adriano e Ronaldo", diceva in un'intervista di qualche mese fa. Bene: oggi li ricorda un po' tutti. In un colpo solo si lascia alle spalle un digiuno di tre mesi. Spaventoso (dal 76' Ilija NESTOROVSKI s.v.)

All. Gabriele CIOFFI 7,5 - C'è Beto, sì, ma c'è anche l'organizzazione di gioco di una squadra che sa quel che vuole in campo. E il merito è di anche di chi siede in panchina.

Dalbert e Becao in Udinese-Cagliari Credit Foto Imago

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 5,5 - Fa quel che può, allungandosi per due volte nell'azione del pari dell'Udinese. Poi i giocatori friulani lo prendono di mira da ogni parte.

Edoardo GOLDANIGA 5 - Resiste nella prima parte della gara, poi Beto gli va via una prima volta e da lì non riesce più a riprendersi.

Matteo LOVATO 4,5 - Si sognerà Beto anche di notte. Quasi mai riesce a tenere il portoghese, lasciandoselo scappare nell'azione del secondo e del terzo gol bianconero. Pomeriggio da mal di testa (dal 76' Sebastian WALUKIEWICZ s.v.)

Giorgio ALTARE 5,5 - Il meno peggio dei tre centrali di Mazzarri. A differenza dei due compagni della retroguardia, se non altro non commette errori significativi (dal 54' Keita BALDE 5,5 - Si fa vedere immediatamente con una girata acrobatica insidiosissima, poi scompare dalla partita)

Gabriele ZAPPA 5 - Tenta di dar vita a qualche iniziativa interessante, senza riuscirci. Nella ripresa manca il gol che avrebbe riaperto i discorsi (dal 65' Marko ROG 6 - Sufficienza di stima pura. Bentornato in campo)

Alessandro DEIOLA 5,5 - Mette in campo grinta e dedizione alla causa, ma in certe fasi della gara va in apnea (dal 54' Daniele BASELLI 5,5 - Non cambia il volto del Cagliari)

Alberto GRASSI 5 - Viene ben presto risucchiato nel pomeriggio negativo del Cagliari, completando la giornataccia con un ingenuo cartellino rosso.

DALBERT 6 - Uno dei migliori del Cagliari, almeno nel primo tempo. Suo l'assist per l'illusione firmata João Pedro. In precedenza aveva chiamato Silvestri a un grande intervento.

Raoul BELLANOVA 5 - A sinistra non rende come sulla propria fascia di competenza. E quando trasloca dalla parte opposta, il risultato è già compromesso.

Gaston PEREIRO 5,5 - Un paio di giocate di fino, una bella sponda aerea per Zappa nel secondo tempo. Troppo poco per arrivare alla sufficienza (dal 76' Andrea CARBONI s.v.)

João PEDRO 6,5 - Si sblocca, alla pari di Beto. Diversamente dal portoghese, la sua prodezza è però completamente inutile per il Cagliari.

All. Walter MAZZARRI 5 - Quarta sconfitta di fila. Una difesa che fa acqua, un preoccupante crollo tra primo e secondo tempo. Dovrà rimettere assieme i cocci di un pomeriggio da incubo.

