Udinese-Empoli, match valido per la 33a giornata, è terminato sul punteggio di 4-1, frutto delle reti di Deulofeu, Pussetto, Samardzic, rigore di Pinamonti e autogol di Ismajli. La gara è stata arbitrata da Marchetti.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Serie A Udinese, altra goleada al Friuli: Empoli sconfitto 4-1 4 ORE FA

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 7: determinante nel primo tempo quando chiude in uscita su Benassi. Para il primo tentativo dal dischetto di Pinamonti e tocca anche la successiva ripetizione.

Rodrigo BECAO 6,5: si conferma in ottima condizione, nessuna preoccupazione nel confronto con Pinamonti.

Pablo MARÍ 6,5: calmo e sicuro, guida autoritaria della difesa bianconera.

Nehuen PEREZ 6,5: partita attenta dell'ex Atletico. Presidia la sua zona senza problemi nel confronto con La Mantia. (dal 90’ NUYTINCK s.v.)

Nahuel MOLINA 6,5: difensore molto prolifico, oggi non va in gol ma dal suo cross nasce l'autogol di Ismajli.

Jean-Victor MAKENGO 6,5: pressing e ripartenze sono le sue caratteristiche. Difetta ancora i tiri dalla distanza. (dal 90’ Mato JAJALO s.v.)

WALACE 7: porta ordine e filtro alla manovra catalizzando un'infinità di palloni.

Roberto PEREYRA 6: rientra dopo la squalifica, ispiratore delle manovre d'attacco bianconere. Esce per un problema muscolare a metà ripresa. (dal 66’ Lazar SAMARDZIC 7: merita un voto alto per il gol di splendida fattura. Giocatore molto interessante)

Destiny UDOGIE 6: tanta corsa sulla fascia, non si vede molto in avanti. Copre bene nelle retrovie.

Isaac SUCCESS 6: Cioffi lo sceglie per sostituire Beto. Difende palla e la smista per i compagni, offrendo anche un assist per Deulofeu. Molto ingenuo in occasione del rigore commesso su La Mantia. (dal 75’ Ignacio PUSSETTO 7: entra al 75' ma riesce ad incidere alla grande sulla partita. Più veloce di Success, mette subito in difficoltà la difesa toscana. Gol del 3-1 e assist per il poker di Samardzic.)

Gerard DEULOFEU 7,5: è in stato di grazia, possono cambiare i compagni di reparto ma lui garantisce comunque gol e assist. Sembra avere trovato finalmente la continuità. (dal 90’ NESTOROVSKI s.v.)

All. Gabriele CIOFFI 7: terza vittoria consecutiva per la sua Udinese. La squadra sembra sciolta e sicura delle proprie capacità. Anche oggi indovina i cambi quando il risultato era tornato in discussione sul 2-1.

Udinese-Empoli, gioia dopo il gol dell'1-0 Credit Foto Imago

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 6: poche responsabilità sul poker friulano, non effettua nessun intervento di rilievo.

Petar STOJANOVIC 5,5: non concede campo a Udogie, finisce in difficoltà solo nel finale. (dal 71’ Fabiano PARISI 5,5: tiene in gioco Pussetto in occasione del 3-1)

Sebastiano LUPERTO 5: non riesce a chiudere l'incursione di Deulofeu che porta al secondo gol. In apnea sugli sfondamenti centrali avversari.

Ardian ISMAJLI 5: il suo goffo autogol dopo 6 minuti spiana la strada all'Udinese. Soffre prima la fisicità di Success e poi la rapidità di Pussetto.

Liberato CACACE 5,5: Molina lo sorprende immediatamente, presta attenzione solo alla fase difensiva.

Marco BENASSI 5: gli capita la palla del pareggio, ma davanti a Silvestri si fa ipnotizzare calciando sul portiere. (dal 71’ Liam HENDERSON 5,5: non filtra nel finale le iniziative centrali di Samardzic)

Kristjan ASLLANI 6: il playmakerdell'Empoli. Cerca di fare girare il pallone, trovando poca assistenza dai compagni.

Filippo BANDINELLI 6: tra i migliori della squadra di Andreazzoli. Spesso presente in zona di sparo, troverebbe anche il gol sul rigore respinto da Silvestri poi annullato per un ingresso in area anticipato.

Nedim BAJRAMI 5,5: poco appariscente nonostante il ruolo di trequartista. Ci si aspettava qualcosa in più soprattutto nel dialogo con le punte. (dal 71’ Valerio VERRE 5,5: dopo il suo ingresso la mediana empolese soffre maggiormente la spinta bianconera)

Andrea LA MANTIA 5,5: controllato dai difensori dell'Udinese, si conquista un rigore più per demerito di Success che da una sua giocata. (dal 86’ Patrick CUTRONE s.v.)

Andrea PINAMONTI 6: lavora palloni in posizione bassa mettendosi a disposizione della squadra. Sbaglia il primo tentativo dal dischetto, è fortunato sul secondo.

All. Aurelio ANDREAZZOLI 5: questo Empoli proprio non va. Girone di ritorno disastroso, squadra che continua a concedere troppi gol. Oggi non sfrutta la situazione favorevole che porta al 2-1, venendo affondata nel finale di gara.

Mou: "Leicester? Con questo pubblico e mentalità tutto è possibile"

Serie A Udinese-Empoli: probabili formazioni e statistiche 14/04/2022 A 09:50