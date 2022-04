L'Udinese si conferma la formazione più prolifica in casa del 2022. Partita equilibrata e giocata senza paure al Friuli. Un episodio sblocca le marcature dopo 6 minuti quando una svirgolata di Ismajli devia in rete un cross di Molina. I toscani vanno vicini al pari con Benassi poco lucido davanti a Silvestri.

Udinese-Empoli, gioia dopo il gol dell'1-0 Credit Foto Imago

Nella ripresa Deulofeu si mette in proprio e firma il raddoppio. L'Empoli rientra nella sfida con un rigore di Pinamonti che si era fatto parare il primo tentativo da Silvestri (poi ripetuto per l'entrata in area di Bandinelli in gol sulla respinta). L'Udinese riprende a spingere e chiude il match con le reti di Pussetto e Samardzic entrati nel secondo tempo.

Il Tabellino

UDINESE-EMPOLI 4-1

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez (90'Nestorovski); Molina, Pereyra (66’Samardzic), Walace, Makengo (90'Jajalo), Udogie; Deulofeu, Success (75’Pussetto)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (71’Parisi), Ismajili, Luperto, Cacace; Benassi (71’Henderson), Asllani, Bandinelli; Bajrami (71’Verre); La Mantia (86'Cutrone), Pinamonti.

GOL: 6’ Ismajli (AG), 52’ Deulofeu, 70’ Pinamonti (R.), 79' Pussetto, 87' Samardzic

ASSIST: Molina, Deulofeu, Pussetto

AMMONIZIONI: Ismajli, Stojanovic, Molina, Bandinelli, Verre

ARBITRO: Marchetti

La cronaca in 10 momenti chiave

6’- AUTOGOL DI ISMAJLI! Cross dalla destra di MOLINA, il difensore empolese anticipa MAKENGO ma svirgola il pallone sul secondo palo non dando scampo al proprio portiere. 1-0 UDINESE.

18’- BENASSI! SBAGLIA DAVANTI A SILVESTRI! BANDINELLI manda in porta il compagno partito in posizione dubbia, SILVESTRI esce e rimane in piedi riuscendo a chiudere la conclusione.

52’- DEULOFEU! GOLLL DELL'UDINESE! Lo spagnolo riceve sulla trequarti, si libera per il tiro in zona centrale e infila VICARIO con un destro preciso.

62’- VICARIO si supera in uscita su PEREYRA. Ottimo l'uno-due con SUCCESS, l'argentino aveva tentato il pallonetto per superare il portiere.

67’- CALCIO DI RIGORE PER L'EMPOLI. Ingenuità di SUCCESS che atterra LA MANTIA all'uscita dell'area.

68’- SILVESTRI PARA IL RIGORE, MA SULLA RESPINTA BANDINELLI mette in rete.ù

69’- ATTENZIONE VAR! BANDINELLI era entrato in area di rigore prima della battuta. Rigore da ripetere.

70’- E QUESTA VOLTA PINAMONTI TROVA IL GOL! SILVESTRI ci arriva ancora ma tocca il pallone in rete.

79’- PUSSETTO! 3-1 UDINESE! Dialogo perfetto con DEULOFEU e incrocio di destro rasoterra che si infila sul secondo palo.

87'- SEGNA ANCHE SAMARDZIC! POKER UDINESE! Scambio sulla trequarti con PUSSETTO, il tedesco calcia di potenza da fuori con il mancino e trova la rete.

Il Migliore

Gerard DEULOFEU: è in stato di grazia, possono cambiare i compagni di reparto ma lui garantisce comunque gol e assist. Sembra avere trovato finalmente la continuità.

Promosso

Ignacio PUSSETTO: entra al 75' ma riesce ad incidere alla grande sulla partita. Più veloce di Success, mette subito in difficoltà la difesa toscana. Gol del 3-1 e assist per il poker di Samardzic.

Bocciato

Ardian ISMAJLI: il suo goffo autogol dopo 6 minuti spiana la strada all'Udinese. Soffre prima la fisicità di Success e poi la rapidità di Pussetto.

Il Momento social

