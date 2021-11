Tra Udinese e Genoa la spuntano la noia e la paura. In uno scontro salvezza fondamentale entrambe le squadre confermano tutte le difficoltà mostrate nell'ultimo periodo, soprattutto a livello di produzione offensiva. Davvero pochi gli squilli nei 90 minuti di gioco: clamoroso l'errore di Ekuban nel primo tempo, altrettanto il palo colpito da Beto nel finale. Brilla la solidità delle difese, ma piange la classifica: l'Udinese resta comunque a una distanza rassicurante dalla zona retrocessione, ma ora si addensano le nubi attorno alla posizione di Gotti. Per Shevchenko, in attesa di recuperare gli infortunati, grandi risposte da Rovella e poco altro: il cqlendario infernale che attende il club preoccupa il tecnico ucraino...

Il tabellino

UDINESE-GENOA 0-0

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck (46' Samardszic), Samir; Molina (55' Perez), Arslan (55' Makengo), Walace, Udogie; Pereyra (15' Pussetto), Deulofeu (85' Success); Beto. All.: Gotti.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli (58' Ghiglione), Rovella, Badelj (73' Hernani), Sturaro (90' Traorè), Cambiaso; Bianchi (73' Pandev), Ekuban. All.: Shevchenko.

ARBITRO: F. Meraviglia

GOL: -

ASSIST: -

AMMONITI: 40' Vazquez, 44' Sabelli, 45+2 Molina, 56' Makengo, 86' Pussetto, 86' Ghiglione

ESPULSI: -

NOTE: recupero 8'

La cronaca in 5 momenti

43 - EKUBAAAAAN! PRIMA MAGIA, POI CLAMOROSO ERRORE!!! Chance clamorosa per l'attaccante ex Trabzonspor, che con una magia si beve Samir ma poi apre troppo l'interno e calcia fuori a tu per tu con Silvestri.

66 - UDOGIE!! BUONA CHANCE PER L'UDINESE!! Il centrocampista bianconero vince un paio di rimpalli e si libera per la conclusione di destro dal limite: palla impattata troppo con l'esterno, ma era una ghiotta occasione.

70 - WALACE!! CHE SASSATA! Botta tremenda dal limite per il brasiliano, Sirigu pianta i piedi e respinge di pugno evitando rischi!

80 - BETOOOO! PALOOOOOO! Eccola la chance più nitida del match: Cambiaso è decisivo che va a deviare la conclusione strozzata del portoghese sul legno! Davvero pregevole stavolta il tocco in verticale di Pussetto.

82 - SILVESTRI MIRACOLOSO SU GHIGLIONE!! Si accende clamorosamente il match nel finale: l'esterno del Genoa recupera palla e si invola verso la porta, scegliendo il tiro invece del passaggio per Pandev. Decisivo il portiere dell'Udinese, che si allunga e sventa la minaccia.

Fantacalcio

PROMOSSO - ROVELLA: uomo ovunque nella pochezza generale regalata dai compagni. Ci mette grinta e idee, per la qualità servirà completare il percorso di crescita. La sensazione è che possa esplodere, schierarlo può diventare una tentazione.

BOCCIATO - MOLINA: tra le polpette avvelenate dell'asta di inizio stagione, chi lo ha strapagato si mangia le mani. Mai pericoloso, nervosissimo, a un passo dall'espulsione. Nazionale argentino per meriti passati, non certo attuali.

