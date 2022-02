Una Lazio che doveva fare i conti con le assenze di giocatori come Immobile, Luis Alberto e Leiva e che può accogliere positivamente il punto maturato questa sera. I friulani partono meglio e passano subito con Deulofeu abile a tramutare in rete un assist di testa di Perez.

Deulofeu esulta con i compagni per il gol in Udinese-Lazio - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Makengo spreca il raddoppio e la Lazio cresce alla distanza riequilibrando il match prima dell’intervallo con un colpo di testa di Felipe Anderson in mischia. Nel secondo tempo i biancocelesti non hanno lo spunto per trovare la vittoria e nel finale le occasioni migliori sono dell'Udinese, la più importante a tempo quasi scaduto con Molina fermato da una clamorosa traversa.

Il Tabellino

UDINESE-LAZIO 1-1

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan (63’Pereyra), Walace, Makengo, Soppy (63’Zeegelaar); Deulofeu (73’Success), Beto.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic (78’Anderson); Pedro (24’Cabral), Felipe Anderson, Zaccagni.

GOL: 5’ Deulofeu, 45’ Felipe Anderson

ASSIST: Perez, Zaccagni

AMMONIZIONI: Arslan, Perez, Makengo, Becao, Cataldi, Zaccagni

ARBITRO: Massimi

La cronaca in 6 momenti chiave

5’- DEULOFEU! GOLLL DELL'UDINESE! Cross dalla sinistra di MOLINA, sponda al centro di PEREZ per DEULOFEU che apre l'interno e mette il pallone all'angolino basso.

17’- CLAMOROSA OCCASIONE UDINESE! MAKENGO non riesce a toccare in rete dall'area piccola il perfetto assist da sinistra di DEULOFEU

45’- FELIPE ANDERSON! PAREGGIO DELLA LAZIO! Punizione dalla destra di CATALDI, sul primo palo prolunga di testa ZACCAGNI, liberando tutto solo sul secondo FELIPE ANDERSON che tocca in rete di testa.

48’- CABRAL! VICINA AL GOL LA LAZIO! FELIPE ANDERSON approfitta di uno scivolone di MOLINA e si prende il fondo sulla destra, palla al centro per CABRAL che non trova per poco il secondo palo.

86'- MAKENGO! Sinistro incrociato dal limite dell'area, vola STRAKOSHA che non blocca, ma riesce ad anticipare il tap in di BETO.

93'- TRAVERSA DI MOLINA! Conclusione fantastica dal limite sul secondo palo, traversa clamorosa. Sfortunato l'argentino

Il Migliore

Felipe ANDERSON: guida di una Lazio priva delle sue stelle, è l'unico ad accendere la luce insieme a Milinkovic-Savic. Sue le giocate più pericolose dei biancocelesti, in particolare nel primo tempo chiuso con il gol del pareggio di testa.

Promosso

Gerard DEULOFEU: apre subito il match con la rete del vantaggio e subito dopo sforna lo splendido assist per il 2-0 mancato da Makengo. Si vede anche in alcuni recupero difensivi. Il migliore dei suoi

Bocciato

Brandon SOPPY: spinge sulla sua fascia senza però mai creare azioni degne di nota. Si perde malamente Felipe Anderson in occasione dl gol.

Il Momento social

Sarri: "Alla Lazio serve un passo avanti a livello di mentalità"

