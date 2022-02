Udinese-Lazio, match valido per la 26a giornata, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Deulofeu e Felipe Anderson. La gara è stata arbitrata da Massimi.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI s.v.: incolpevole sul gol, praticamente non ha effettuato nessun intervento.

Rodrigo BECAO 6: soffre la mobilità di Zaccagni, pur senza sprofondare. Qualche fallo e mestiere lo aiutano.

Pablo MARÍ 6: sicurezza e ordine nel reparto difensivo. Determinante una sua chiusura sul filtrante di Anderson per Cabral nel primo tempo.

Nehuen PEREZ 6: Felipe Anderson lo fa penare soprattutto nella prima frazione. Ha il merito dell'assist per il gol di Deulofeu.

Nahuel MOLINA 6,5: parte a sinistra dove non riesce a dare il meglio. Cresce quando viene spostato a destra. Suo il cross da cui nasce il gol dell'Udinese e splendido il tiro fermato dalla traversa al 93'.

WALACE 6: scherma Milinkovic Savic in zona centrale, mentre non è troppo partecipe in fase di impostazione.

Tolgay ARSLAN 5,5: nervoso, viene presto ammonito e questo lo condiziona. Prova senza acuti. (dal 63’ Roberto PEREYRA 6: rientrava dopo lungo stop. Prova qualche serpentina in area nel finale reclamando anche un rigore.)

Jean-Victor MAKENGO 6: il giovane centrocampista sta acquistando sempre più personalità. Si mangia il 2-0 a due passi dalla porta.

Brandon SOPPY 5: spinge sulla sua fascia senza però mai creare azioni degne di nota. Si perde malamente Felipe Anderson in occasione dl gol. (dal 63' Marvin ZEEGELAAR 6: il suo ingresso aumenta la solidità della fascia sinistra, fino a quel momento in sofferenza)

BETO 5: non è il giocatore della prima parte di campionato. Non riceve palle giocabili, ma non fa nemmeno i movimenti giusti per riceverle.

Gerard DEULOFEU 6,5: apre subito il match con la rete del vantaggio e subito dopo sforna lo splendido assist per il 2-0 mancato da Makengo. Si vede anche in alcuni recupero difensivi. Il migliore dei suoi. (dal 73’ Isaac SUCCESS 6: entra e cambia l'inerzia della partita, permettendo all'Udinese di alzare il baricentro)

All. Gabriele CIOFFI 6,5: buon approccio per la sua squadra che avrebbe meritato anche il 2-0 dopo i primi 20 minuti. Poi subisce la risalita della Lazio, ma con i cambi effettuati a metà ripresa chiude all'attacco la sfida. Prestazione positiva.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6: prestazione attenta, viene chiamato all'intervento nel finale da Makengo.

Elseid HYSAJ 5: distratto sull'azione del gol, non la sua migliore serata in fase di copertura.

LUIZ FELIPE 6: comanda la difesa senza grosse sbavature, cresce con il passare dei minuti.

PATRIC 5,5: anche lui non perfetto sul gol di Deulofeu, poi prende le misure agli avversari e non patisce.

Adam MARUSIC 6: alterna bene le due fasi supportando Felipe Anderson più libero di svariare.

Danilo CATALDI 6: porta sostanza e ordine al centrocampo. Dalla sua punizione nasce il gol del pareggio laziale.

Toma BASIC 6: da equilibrio alla mediana, non disdegnando qualche incursione offensiva. Sufficiente. (dal 78’ A.ANDERSON s.v.)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5: la sua qualità lo eleva in un centrocampo con molte assenze. Diversi colpi di classe nella ripresa, ma il serbo è sempre poco assistito.

PEDRO 6: sembra iniziare il match con il piglio giusto, poi l'infortunio alla caviglia lo mette ko. (dal 24’ CABRAL 5,5: vivace in avanti, fallisce due opportunità importanti in zona Silvestri.)

FELIPE ANDERSON 7: guida di una Lazio priva delle sue stelle, è l'unico ad accendere la luce insieme a Milinkovic-Savic. Sue le giocate più pericolose dei biancocelesti, in particolare nel primo tempo chiuso con il gol del pareggio di testa.

Mattia ZACCAGNI 6,5: è sempre nel vivo delle azioni più pericolose. Ci mette la testa per spizzare il pallone a favore di Felipe Anderson nell'occasione del gol. È nel suo miglior momento da quando veste la maglia della Lazio.

All. Maurizio SARRI 6: arrivare a Udine senza Lucas Leiva, Luis Alberto e Immobile non era affatto semplice. Schiera Felipe Anderson falso nove e il brasiliano lo ripaga con un'ottima prestazione. Soffre l'avvio dell'Udinese, per poi crescere alla distanza. Nel finale rischia comunque il colpo del ko.

