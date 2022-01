Pierpaolo Marino : "La partita è stata un martirio. Hanno giocato dei martiri. Siamo stati costretti a radunarci domenica mattina, come al torneo del bar. E sono arrivati giocatori che non si allenavano da dieci giorni o che sono guariti stamattina. C'è poco da dire tecnicamente, questa gara non ha senso. Dobbiamo capire perché c'è stato questo accanimento per andare al Tar e fare ricorso per costringerci a giocare. Si dice che si vuole salvare lo spettacolo, ma che spettacolo c'è stato oggi? Oggi non era in campo l'Udinese ed è una cosa che fa rabbia ed è inspiegabile". Dopo il 6-2 subito dall'Atalanta , la reazione dell'Udinese, in piena emergenza con 12 giocatori out per Covid, è stata rabbiosa. Ecco le parole del d.s. bianconero

Sui giocatori in campo

"Abbiamo mandato in campo giocatori che secondo l'Asl erano in quarantena e ora vedremo se ci saranno conseguenze. Alcuni non si allenavano da settimane, in panchina avevamo tanti primavera anche loro fermi da tanto. A Firenze abbiamo fatto bene a non giocare, perché poi si sono positivizzati altri due giocatori e potevamo rischiare di far ammalare altri calciatori anche della Viola".

Sulla Lega

"Non frequento la Lega da tanti anni, so che una cosa del genere non mi è mai capitata in tutti gli anni di esperienza. Il risultato che rimarrà negli annali dell'Udinese sarà ricordato come un'onta e questo non ci sta per quanto fatto. In realtà ripeto, la società e la squadra oggi sono stati sportivamente martiri".

Il parere di Gasperini

"E' stata una settimana di assoluta incertezza, non sapevamo se e quando si sarebbe giocata la partita. Credo però che alla fine sia la cosa migliore giocare. C'era il rischio di pensare di venire a giocare contro una squadra di ragazzini, invece se si guardano le assenze forse ne avevamo più noi; è una situazione così un po' per tutte le squadre".

