Dopo l'eliminazione dalla Champions League , ilprova a ripartire in campionato, là dove guarda tutte dall'alto. La classifica è cortissima, con rossoneri a +1 sull'Inter e a +2 sul Napoli che affronterà la prossima settimana. Intanto c'è da battere l'che arriva a questa partita con Cioffi in panchina dopo l'esonero in settimana di Luca Gotti . Qualche cambio per i friulani che perdono Samir, ma ritrovano Walace e Molina. Scelte quasi obbligate anche in casavisto che dall'infermeria rientra solo Samu Castillejo che, però, in questa stagione non è stato quasi mai titolare. Spazio quindi al trio Saelemaekers-Brahim Diaz-Krunic che darà supporto ad. Romagnoli in coppia con Tomori in difesa, duo di centrocampo con Bakayoko e Bennacer.