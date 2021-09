Napoli continua a correre. Grazie al Spalletti resta l'unica a punteggio pieno in questo avvio di campionato (dalla stagione 2017-2018, quando la squadra (all'epoca) di Sarri lottò per lo Scudetto contro la Juventus: fu prima fino alla 26a giornata, subendo poi il sorpasso dalla Juve dopo il ko casaling per 4-2 contro la Roma. Il Milan ha pareggiato in casa della Juventus , la Roma ha perso a Verona , mentre ilcontinua a correre. Grazie al 4-0 maturato in casa dell'Udinese , la squadra diresta l'unicain questo avvio di campionato ( la classifica ). Il Napoli ha fatto 4 su 4 grazie alle vittorie su Venezia, Genoa, Juventus e, appunto, l'Udinese, riscoprendo il dolce sapore di guardare tutti dall'alto in testa alla classifica. Al Napoli non capitava, quando la squadra (all'epoca) dilottò per lo Scudetto contro la Juventus: fu prima fino alla 26a giornata, subendo poi il sorpasso dalla Juve dopo il ko casaling per 4-2 contro la Roma.

Classifiche e risultati

Serie A Le pagelle di Udinese-Napoli 0-4: Koulibaly, wow! 27 MINUTI FA

Il Napoli non vinceva le prime quattro giornate di campionato, inoltre, proprio da quella fantastica annata 2017-2018. Gli azzurri batterono in avvio Verona, Atalanta, Bologna e Benevento, ma non si fermarono, inanellando la bellezza di 8 vittorie su 8. La striscia venne poi chiusa dall'Inter che riuscì a stappare uno 0-0 a quel Napoli. Detto questo, anche nella passata stagione la squadra di Gattuso seppe fare quattro su quattro, ma nel mezzo ci fu il caso di Juventus-Napoli, con la squadra campana che non si presentò allo Stadium e vide (inizialmente) lo 0-3 a tavolino per non essere partita per Torino.

Le prime 4 giornate della stagione 17-18

Giornata Partita 1a giornata Hellas Verona-Napoli 1-3 2a giornata Napoli-Atalanta 3-1 3a giornata Bologna-Napoli 0-3 4a giornata Napoli-Benevento 6-0

Tornando all'oggi, c'è però un Napoli da prima posizione in classifica. Vero, si può sempre migliorare, ma questo Napoli ha sorpreso in positivo. Spalletti è riuscito a ravvivare qualche giocatore, anche importante, e ha trovato un gioco che possa valorizzare gli elementi presenti nella rosa. Visto che la Juventus è lontana: si può pensare davvero allo Scudetto? Domanda legittima visto quanto ci ha detto il campionato finora. Quel che è certo, e che è un Napoli da prime 4 posizioni in classifica, cioè l'obiettivo primario della squadra di Spalletti che ha come missione quella di riportare gli azzurri in Champions dopo due stagioni di assenza.

Spalletti: "Che carattere, abbiamo avuto gli attributi"

Serie A Napoli show: 4-0 all'Udinese e primo posto solitario 3 ORE FA