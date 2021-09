Udinese-Napoli, partita valida per la 4a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Dacia Arena di Udine lunedi 20 settembre alle ore 20.45.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Larsen; Deulofeu, Pussetto. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Nestorovski, Udogie

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mario Rui, Mertens, Ghoulam, Lobotka, Meret, Demme

Udinese-Napoli, dove vederla in tv e streaming

La sfida Udinese-Napoli verrà trasmessa da DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre)

Statistiche Opta

L’Udinese ha perso nove delle ultime 10 sfide contro il Napoli in Serie A (1N), subendo 2.7 reti in media a match nel periodo.

L’Udinese ha perso quattro delle ultime cinque gare interne contro il Napoli in campionato (1N), dopo che era rimasta imbattuta nelle otto precedenti partite casalinghe contro i partenopei in Serie A (4V, 4N).

L’Udinese è imbattuta in questo campionato (2V, 1N) e solo due volte nella sua storia in Serie A ha registrato tre vittorie nelle prime quattro gare stagionali: nel 2014/15 con Andrea Stramaccioni e nel 2000/01 con Luigi De Canio.

Il Napoli potrebbe vincere tutte le prime quattro partite stagionali in due campionati di fila per la prima volta in Serie A.

Il Napoli va in gol da 29 partite di campionato (66 gol segnati), i partenopei potrebbero diventare la terza squadra nella storia della Serie A a segnare in almeno 30 gare di fila, dopo Juventus e Milan.

Luciano Spalletti potrebbe vincere tutti i primi quattro match stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua carriera, dopo il 2017/18 con l’Inter.

Solo la Roma (sette) ha realizzato più gol di Udinese e Napoli (entrambi cinque) nel corso del secondo tempo in questa stagione di Serie A.

Nessuna squadra ha segnato più reti (tre) con calciatori subentrati a gara in corso dell’Udinese nella Serie A in corso.

Gerard Deulofeu ha segnato nelle ultime tre partite interne di campionato, l’ultimo giocatore dell’Udinese che ha trovato il gol in quattro partite casalinghe di fila in Serie A è stato Antonio Di Natale nel dicembre 2014. Più in generale, sei delle sette reti dello spagnolo in Serie A sono arrivate in match interni, incluse tutte le ultime quattro.

Dopo non aver trovato alcun gol nelle prime sette sfide contro l’Udinese in campionato, Lorenzo Insigne ha segnato cinque reti nelle ultime otto gare contro i friulani in Serie A – incluso un gol in entrambi i match della scorsa stagione.

