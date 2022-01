Monta la rabbia in casa friulana dopo il duro KO con l'Atalanta di questa domenica. La partita, persa 6-2 alla Dacia Arena , si era disputata regolarmente nonostante le pesanti assenze tra le fila bianconere. Al momento del fischio d'inizio, l'Udinese aveva registrato ben 12 giocatori indisponibili, e quest'oggi ha registrato altre due positività.

Un post-partita rovente , aveva fatto intuire la volontà della società friulana di depositare ricorso al giudice sportivo. Qualora dovesse essere accettato, la gara contro la Dea si dovrà rigiocare. L'Udinese ha comunicato di aver depositato il ricorso al giudice sportivo questa sera, tramite il suo sito ufficiale.

Il comunicato dell'Udinese

Udinese Calcio comunica di aver depositato un preannuncio di ricorso al Giudice Sportivo della Lega Serie A avverso la regolarità della gara di campionato Udinese - Atalanta disputatasi il 9 gennaio 2022.

Le dichiarazioni del d.s. Marino nel post-partita

"La partita è stata un martirio. Hanno giocato dei martiri. Siamo stati costretti a radunarci domenica mattina, come al torneo del bar. E sono arrivati giocatori che non si allenavano da dieci giorni o che sono guariti stamattina. C'è poco da dire tecnicamente, questa gara non ha senso. Dobbiamo capire perché c'è stato questo accanimento per andare al Tar e fare ricorso per costringerci a giocare. Si dice che si vuole salvare lo spettacolo, ma che spettacolo c'è stato oggi? Oggi non era in campo l'Udinese ed è una cosa che fa rabbia ed è inspiegabile".

