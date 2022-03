Udinese-Roma, match valido per la 29a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto della rete di Molina e il rigore di Pellegrini. La gara è stata arbitrata da Di Bello.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6: trafitto solo dal rigore allo scadere che era anche riuscito ad intuire.

Rodrigo BECAO 7: annulla Zaniolo, prestazione perfetta del difensore bianconero. Si vede anche in proiezione offensiva.

Pablo MARÍ 6,5: gioca con sicurezza al centro della difesa, non lasciando alcuna palla giocabile ad Abraham. Spazza quando serve.

Nehuen PEREZ 7: attento e concreto. L'argentino cresce di partita in partita ed è diventato una certezza della difesa friulana. (dal 82’ Marvin ZEEGELAAR 5: entra nel finale e commette il fallo di mano che costa il rigore)

Nahuel MOLINA 7,5: devastante sulla fascia, corona una splendida prestazione con un gol spettacolare.

Jean-Victor MAKENGO 6,5: tanto dinamismo, da un suo mancino scaturisce una carambola che porta il pallone due volte sui legni. (dal 87 SAMARDZIC s.v)

Mato JAJALO 6,5: gioca davanti alla difesa al posto dello squalificato Walace. Detta bene i tempi di gioco.

Roberto PEREYRA 7: da quando è rientrato a disposizione il gioco dell'Udinese è cresciuto notevolmente. Le giocate più importanti partono sempre dai suoi piedi. Indispensabile.

Destiny UDOGIE 6: copre bene la sua fascia, mettendo in ombra Karsdorp.

BETO 6: la solita grande generosità, lotta su tutti i palloni senza avere occasioni per pungere.

Gerard DEULOFEU 6,5: imprevedibilità e qualità. Tiene in apprensione la difesa della Roma su ogni fronte. (dal 87’ Ignacio PUSSETTO s.v.)

All. Gabriele CIOFFI 7: prestazione che meritava i 3 punti. Per gioco e intensità domina la Roma, ma un'ingenuità in pieno recupero nega la gioia alla sua squadra. Continuando così la salvezza è una certezza.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6,5: tiene in partita la Roma con un paio di intereventi notevoli.

Gianluca MANCINI 6: l'Udinese attacca poco dalla sua parte e svolge il suo lavoro senza particolari grattacapi.

Chris SMALLING 6: fa sportellate con Beto avendone la meglio anche sul piano della velocità.

Roger IBANEZ 5,5: lui e Zalewski costituiscono il lato debole della Roma, dalla loro parte arrivano le occasioni principali degli avversari.

Rick KARSDORP 5: non nella migliore serata. Spinge poco sotto l'attento controllo di Udogie. (dal 73’ Jordan VERETOUT s.v.)

Sergio OLIVEIRA 5: impalpabile. Prestazione sotto ritmo, fa poco filtro a centrocampo ed è nullo nell'impostazione del gioco. (dal 46' Stefan EL SHAARAWY 5: Mourinho lo manda in campo dopo l'intervallo, ma la vivacità dell'attacco con lui non aumenta.

Bryan CRISTANTE 5,5: gioca davanti alla difesa senza la qualità richiesta dal ruolo. Anche lui in affanno sugli scambi in velocità dei padroni di casa.

Nicola ZALEWSKI 5: sovrastato da Molina. L'Udinese sfonda costantemente sulla sua fascia. (dal 67’ Felix AFENA-GYAN 6: sfiora il gol dopo un minuto in campo, impatto positivo)

Lorenzo PELLEGRINI 6,5: nel primo tempo anche lui resta imbrigliato nella mediana bianconera. Ha il merito di tirare con freddezza il rigore del pareggio.

Nicolò ZANIOLO 5,5: oggi Becao è un ostacolo insormontabile. La volontà non gli manca, ma la serata è a dir poco inconcludente.

Tammy ABRAHAM 5: nessun guizzo. Senza palle giocabili complice una squadra troppo rinunciataria in fase offensiva. (dal 67’ Eldor SHOMURODOV 5,5: lui e Felix migliorano il reparto, un suo movimento fa scaturire il fallo da rigore)

All. José MOURINHO 5,5: aveva previsto una trasferta complicata e aveva ragione. Ha l'alibi delle fatiche di coppa, ma la sua Roma ha sofferto troppo anche sul piano del gioco. Rivoluziona la squadra nella ripresa e viene premiato in pieno recupero anche dalla fortuna.

