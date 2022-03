Un rigore discusso assegnato in pieno recupero salva la Roma da una pesante sconfitta in casa dell'Udinese. Friulani arrembanti in avvio ed è l’uomo più ispirato a trovare la giocata del vantaggio. Molina trafigge Rui Patricio con un sinistro piazzato dalla distanza. Un tiro di Makengo al 38’ innesca una carambola tra palo, traversa e Rui Patricio che ha del clamoroso, ma il pallone non oltrepassa la linea di porta. Il secondo tempo rimane equilibrato, la Roma organizza un timido assalto nel finale, ma le occasioni migliori sono comunque dei padroni di casa. In pieno recupero Di Bello assegna un rigore generoso ai giallorossi, poi trasformato da Pellegrini.

Il Tabellino

UDINESE-ROMA 1-1

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez (82'Zeegelaar); Molina, Pereyra, Jajalo, Makengo (88'Samardzic), Udogie; Beto, Deulofeu (87'Pussetto).

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp (73’Veretout), Oliveira (46’El Shaarawy), Cristante, Pellegrini, Zalewski (67’Afena-Gyan); Zaniolo, Abraham (67’Shomurodov).

GOL: 15’ Molina, 94' Pellegrini (R.)

ASSIST:

AMMONIZIONI: Deulofeu, Felix, Makengo, Ibanez, Becao

ARBITRO: Di Bello

La cronaca in 8 momenti chiave

10’- PEREYRA supera RUI PATRICIO in uscita con uno scavetto, palla che non trova lo specchio passando a pochi centimetri dal secondo palo. Prima occasione del match.

15’- GOLLLL DELL'UDINESE!! MOLINA! Corner respinto corto dalla difesa, MOLINA si coordina e piazza dalla distanza sul secondo palo! Prodezza.

38’- CLAMOROSO! Sinistro a giro di MAKENGO sul primo palo deviato da RUI PATRICIO sulla traversa, la carambola porta il pallone sulla testa del portiere colpendo poi nuovamente il palo!

68’- SUBITO VICINO AL GOL FELIX! Piazzato mancino che si spegne ad un soffio dal palo alla sinistra di SILVESTRI.

75’- OCCASIONE MULTIPLA PER LA ROMA! La difesa bianconera si salva in più occasioni dopo una serie di 3 conclusioni provate dall'interno dell'area. Palla dalla sinistra di EL SHAARAWY, tocca SILVESTRI ed è fondamentale la chiusura di PABLO MARI ad evitare la respinta di FELIX da due passi.

91'- SAMARDZIC! Davanti al portiere angola sul secondo palo, miracoloso RUI PATRICIO con il piede.

93'- RIGORE PER LA ROMA! Fallo di mano di ZEEGELAAR. Rigore molto generoso.

94'- PELLEGRINI! Rigore perfetto. Aveva intuito SILVESTRI.

Il Migliore

Nahuel MOLINA: devastante sulla fascia, corona una splendida prestazione con un gol spettacolare.

Promosso

Roberto PEREYRA: da quando è rientrato a disposizione il gioco dell'Udinese è cresciuto notevolmente. Le giocate più importanti partono sempre dai suoi piedi. Indispensabile.

Bocciato

Sergio OLIVEIRA: impalpabile. Prestazione sotto ritmo, fa poco filtro a centrocampo ed è nullo nell'impostazione del gioco.

Il Momento social

