Una vittoria all'ultimo respiro e ormai insperata per la Salernitana. L'Udinese si fa bucare nell'ultima azione della partita in contropiede e i campani fanno festa al 93'. I bianconeri tengono in mano il pallino del gioco nella prima mezz’ora senza però trovare l’episodio giusto per il vantaggio. Sull’ultima palla del primo tempo Gyomber spaventa di testa la Dacia Arena senza però trovare lo specchio. La squadra di Nicola sfiora il vantaggio con Mikael che coglie il palo nel finale, ma è Verdi a trovare il gol vittoria quando tutto sembrava perduto. Salernitana a pari punti con Genoa e Venezia e ora a -6 dalla zona salvezza.

Gerard Deulofeu affronta Emil Bohinen in Udinese-Salernitana Credit Foto Getty Images

Il Tabellino

UDINESE-SALERNITANA 0-1

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Soppy (70’Zeegelaar), Arslan (57’Walace), Jajalo (57’Makengo), Samardzic, Udogie; Deulofeu, Pussetto (65’Success).

SALERNITANA (3-5-1-1): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Zortea, Ederson, L. Coulibaly (72’Kastanos), Bohinen, Ranieri; Bonazzoli (87'Verdi), Ribery (72’Mikael).

GOL: 93' Verdi

ASSIST: Ederson

AMMONIZIONI: Jajalo, Ranieri, Ederson, Bohinen, Pablo Marì, Deulofeu, Kastanos

ARBITRO: Sozza

La cronaca in 7 momenti chiave

7’- Primo squillo UDINESE! DEULOFEU sfonda sulla sinistra e porta palla fino a pochi passi dal primo palo di SEPE, per poi tentare uno scavetto sul palo lontano su cui non arriva per poco ARSLAN.

16’- DEULOFEU! Doppio passo su RADOVANOVIC e interno destro a cercare il secondo palo. Palla fuori non di molto.

17’- PUSSETTO! Filtrante di DEULOFEU in area per l'argentino che non riesce a torvare la girata pulita e colpisce SEPE in uscita.

47’- GYOMBER! Sull'ultima palla del primo tempo, il difensore sbuca sul secondo palo e colpisce di testa mettendo alto. Grande occasione.

82'- PALO SALERNITANA! Tiro di MIKAEL dalla distanza deviato da PABLO MARI sul palo, sulla respinta anticipato di un soffio BONAZZOLI.

85'- Punizione di DEULOFEU deviata dalla barriera, SEPE con un riflesso riesce a toccare sopra la traversa.

93'- VERDI! AL 93'! 1-0 SALERNITANA! SAMARDZIC perde un pallone sanguinoso in fase offensiva e lancia il contropiede degli ospiti. VERDI supera l'uscita di SILVESTRI e trova il gol che dovrebbe valere la vittoria.

Il Migliore

Simone VERDI: entra al 87' e diventa l'eroe di serata con la rete all'ultimo secondo di partita. Se la Salernitana spera ancora nella salvezza il merito è suo.

Promosso

EDERSON: manda in campo aperto Verdi nel contropiede del gol. In una partita decisa da un episodio emerge protagonista in positivo.

Bocciato

Marvin ZEEGELAAR: da un suo passaggio sbagliato nasce l'azione che porta al palo di Mikael. Non riesce a chiudere sul contropiede finale che decide la sfida.

Il Momento social

