Udinese-Sampdoria, match valido per la ventottesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1 , frutto delle reti di Deulofeu, Udogie e Caputo. Nella ripresa Beto ha colpito una traversa. Gara arbitrata da Massimiliano Irrati di Pistoia.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6 - Battuto senza possibilità di replica da Caputo, si riscatta nella ripresa: ottimo il riflesso sul sinistro ravvicinato dell'attaccante.

Rodrigo BECÃO 5 - Grave, molto grave l'errore che consente a Caputo di andare a segno. E qualche imprecisione non manca nemmeno in seguito.

Pablo MARÍ 5,5 - Non commette errori evidentissimi come Becão, ma in certi frangenti della gara lascia troppi spazi in cui gli attaccanti della Samp vanno a infilarsi.

Nehuen PEREZ 6 - Il migliore dei tre centrali di Cioffi. Diversamente dai due compagni di reparto, non si segnalano sue sbavature grossolane.

Nahuel MOLINA 7 - A tratti imprendibile, specialmente nel primo tempo. Quasi tutte le azioni offensive dell'Udinese passano da Deulofeu e da lui. Perfetto l'assist per l'1-0 dello spagnolo.

Tolgay ARSLAN 6 - Qualche buon recupero, qualche errore. Nel complesso, una prestazione nella media (dal 73' Mato JAJALO s.v.)

WALACE 6 - A volte è un po' impacciato e rimedia pure un giallo. Va comunque vicino al gol in un paio di occasioni, venendo fermato da Silvestri.

Roberto PEREYRA 7 - Torna dall'inizio dopo più di tre mesi e la sua qualità in mezzo al campo si vede tutta. Poi cala in maniera fisiologica, ma il suo rientro tra i titolari rimane più che positivo.

Destiny UDOGIE 7 - Se Molina fa il bello e cattivo tempo a destra, lui non è da meno sulla fascia opposta. Con tanto di gol, il secondo in poco più di una settimana.

Gerard DEULOFEU 7,5 - A tratti incontenibile. Quando prende palla, portargliela via è quasi impossibile. Firma l'1-0, manda a segno con un po' di fortuna Udogie e fa il diavolo a quattro, anche se nel finale spreca l'opportunità di trovare la doppietta.

BETO 6 - Ancora una volta non trova quel gol che gli manca da due mesi. Colpisce però una traversa e qualche buona iniziativa la crea (dall'82' Ignacio PUSSETTO s.v.)

All. Gabriele CIOFFI 7 - Bella Udinese, almeno per larghi tratti della partita. Una squadra brillante che si merita la vittoria. La salvezza è sempre più vicina.

Destiny Udogie esulta dopo il gol in Udinese-Sampdoria - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Sampdoria

Wladimiro FALCONE 6 - Non ha troppe colpe sulle conclusioni ravvicinate di Deulofeu e Udogie. In seguito è bravo a tener chiusa la propria porta.

Bartosz BERESZYNSKI 5 - Lascia troppo spazio a Udogie, che nel primo tempo non lo perdona e sfiora anche la doppietta.

Maya YOSHIDA 5,5 - In bambola, assieme a tutti i compagni, nel primo quarto d'ora, compresa. Poi sale di tono, anche se continua a soffrire. Suo il lancio per il gol di Caputo (dal 73' Alex FERRARI s.v.)

Omar COLLEY 5,5 - Non chiude bene nell'azione dell'1-0 e pure in seguito qualche buco lo lascia.

Nicola MURRU 5 - Troppo molle su Molina nell'azione del vantaggio bianconero. E anche nel resto della gara continua ad avere grossissimi problemi con l'argentino (dal 77' Tommaso AUGELLO s.v.)

Antonio CANDREVA 6 - Uno dei più attivi nella Samp, anche se senza troppa continuità. Va vicino al gol con una rasoiata incrociata (dal 68' Abdelhamid SABIRI 5,5 - Non riesce a entrare concretamente in partita)

Albin EKDAL 5,5 - Non ha troppo margine per organizzare al meglio la manovra e pure in fase di filtro pecca un po' (dal 68' Ronaldo VIEIRA 5,5 - Poco da segnalare nel finale)

Tomas RINCON 5,5 - Grinta da vendere, qualità che scarseggia. Fa quel che può, ma non basta.

Stefano SENSI 5,5 - Non riesce ad accendere la luce con continuità. Da parte sua un bell'assist per un destro largo di Candreva e poco altro (dal 77' Sebastian GIOVINCO s.v.)

Francesco CAPUTO 6,5 - Come contro l'Atalanta, suona la carica in un momento delicatissimo. E questa volta va pure a segno, sfiorando anche la doppietta e il pareggio.

Fabio QUAGLIARELLA 5,5 - Ha qualche buon guizzo, ma si spegne ben presto. Pericoloso di testa, ma nel secondo tempo non punge mai.

All. Marco GIAMPAOLO 5 - Cambia nuovamente modulo, ma l'avvio è da incubo. E nel finale ai suoi mancano completamente le idee. Situazione sempre più delicata.

