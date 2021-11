Udinese-Sassuolo, match valido per la 12a giornata della massima serie è terminata con il punteggio di 3-2 frutto delle reti di Deulofeu, Molina e Beto per i bianconeri, Berardi e Frattesi a segno per gli ospiti. Espulso Makengo nel finale. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 5: imperdonabile il suo errore che porta al gol del pareggio di Berardi. Per il resto non viene mai impegnato.

Nehuen PEREZ 6: è al debutto, approccia timidamente al match. Cresce alla distanza.

Rodrigo BECÃO 6,5: rende la vita difficile a Defrel e in una sua bella incursione in area offre l'assist a Deulofeu per il vantaggio

Bram NUYTINCK 6: si fa bruciare da Frattesi sul'1-2, ma per il resto le palle alte sono tutte sue.

SAMIR 5: soffre Berardi, gioca da esterno senza spingere. Si fa male in chiusura di tempo. (dal 37’ Destiny UDOGIE 7: entra nel finale di primo tempo e il suo ingresso cambia la sua squadra. Annulla Berardi ed è sempre presente in proiezione offensiva sulla fascia.)

Tolgay ARSLAN 5: nei pochi minuti giocati si fa ammonire ed effettua un retropassaggio che mette in difficoltà Silvestri. (dal 16’Jean-Victor MAKENGO 6: entra al quarto d'ora e porta dinamismo al centrocampo. Si fa espellere nel finale con due gialli in un minuto.)

WALACE 6,5: buona partita del brasiliano, oltre alla solita protezione della difesa si vede propositivo nelle ripartenze della sua squadra.

Nahuel MOLINA 6: primo tempo sottotono anche se ha il merito del tiro che, deviato, regala il momentaneo pareggio. Meglio nella ripresa.

Roberto PEREYRA 6,5: gioca dietro Beto e in quella posizione si infila spesso pericolsamente nella difesa avversaria. Suo l'assist per il gol vittoria.

Gerard DEULOFEU 7: è il giocatore di maggiore classe dell'Udinese. Segna ed ispira i compagni, sempre dentro la partita fino al 90'.

BETO 7: altro gol da centroavanti, rappresenta una continua insidia per i difensori del Sassuolo (dal 87’ Isaac SUCCESS s.v.)

All. Luca GOTTI 6,5: cambia assetto alla sua squadra e inizialmente i suoi sbandano. Nel secondo tempo l'Udinese prende ritmo e legittima la vittoria. La difesa a 4 permette una manovra offensiva più efficace e va riproposta.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6: prende 3 gol senza colpe, da segnalare un'uscita provvidenziale su Beto.

MertMULDUR 5: Deulofeu non è un cliente facile, deve affrontare anche Udogie che lo manda in sofferenza.

Vlad CHIRICHES 5: si perde Deulofeu sul primo gol, sempre in difficoltà contro gli attaccanti dell'Udinese.

Gian Marco FERRARI 5: fatica a tenere Beto, soprattutto nella ripresa in campo aperto.

ROGERIO 6: serve l'assist per il gran gol di Frattesi, nel finale propone diversi cross non sfruttati dalle punte.

Francesco MAGNANELLI 5,5: detta i tempi di gioco in mediana, nella ripresa cala fisicamente. (dal 72’ MATHEUS HENRIQUE 5,5: entra nel finale, non lascia il segno.)

Davide FRATTESI 6,5: gol di pregievole fattura, oltre a questo sempre propositivo in fase offensiva. (dal 87’HARROUI s.v.)

Domenico BERARDI 6: segna su un brutto errore di Silvestri, nel primo tempo è il più attivo degli avanti neroverdi. Alla lunga soffre il dinamismo di Udogie.

Giacomo RASPADORI 6: si mette a disposizione della squadra, dovrebbe giocare più vicino alla porta vista anche la sua velocità negli spazi stretti.

Hamed Junior TRAORÉ 5,5: vivace e propositivo nel primo tempo, troppi errori nel secondo tempo. (dal 72’Gianluca SCAMACCA 6: ci prova in un paio di occasioni, entra con buona voglia. Meritava più minuti.

Gregoire DEFREL 5: mai pericoloso, annullato dalla difesa friulana per tutta la partita.

ALL.: Alessio DIONISI 5,5: nel primo tempo la sua squadra è messa meglio in campo. Non riesce a gestire il vantaggio e nella ripresa non riesce a imprimere un cambio di velocità per rimontare il risultato, risultando poco pericolosa.

