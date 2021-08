Udinese-Venezia, partita valida per la 2a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Dacia Arena di Udine venerdí 27 agosto alle ore 18.30.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Deulofeu. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Nestorovski

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Peretz, Heymans; Johnsen, Forte, Okereke. All. Zanetti

Squalificati: Aramu

Indisponibili: Crnigoj

Udinese-Venezia, dove vederla in tv e streaming

La sfida Udinese-Venezia verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L’Udinese ha vinto due delle ultime tre sfide contro il Venezia in Serie A (1P), tra il 2000 e il 2002, dopo che nei precedenti cinque confronti tra le due squadre nel torneo i friulani non avevano mai ottenuto il successo (3N, 2P).

L’Udinese è imbattuta in gare casalinghe contro il Venezia in Serie A: due pareggi sono stati seguiti da due successi – l’ultimo in ordine di tempo risale all’aprile 2002 (1-0 con gol di David Pizarro).

L’Udinese ha vinto le ultime tre sfide contro squadre neopromosse in Serie A, l’ultima volta che ha infilato una striscia più lunga di successi contro queste avversarie risale al dicembre 2013 con Francesco Guidolin alla guida (sette).

L’Udinese non trova il successo in Serie A dallo scorso aprile (4-2 v Benevento), da allora ha giocato sei incontri (2N, 4P) - nelle sei partite precedenti a questa striscia aveva ottenuto due successi, con altrettante sconfitte (quattro).

Complice lo 0-2 contro il Napoli la scorsa giornata, il Venezia non tiene la porta inviolata in una trasferta di Serie A da 37 incontri (l’ultima nell’aprile 1999: 1-0 v Piacenza); solo il Casale ha avuto una striscia più lunga nella competizione (49), mentre anche il Liguria era arrivato a quota 37.

Delle 401 partite in Serie A del Venezia, nessuna è mai stata giocata di venerdì. Quella veneta può diventare la prima squadra neopromossa a vincere una trasferta in questo giorno della settimana nel massimo campionato italiano.

Il Venezia è la squadra che ha ricevuto più ammonizioni nel corso della prima giornata di questo campionato (sette), mentre nessuna ne ha viste meno dell’Udinese (una).

Con i 12 esordienti assoluti del Venezia contro il Napoli, quella veneta è diventata la squadra che ha utilizzato il maggior numero di giocatori alla prima gara in Serie A in un singolo incontro nel massimo campionato italiano negli anni 2000.

Roberto Pereyra è andato a segno su calcio di rigore sia contro l’Inter nell’ultima giornata dello scorso campionato, che contro la Juventus nella prima gara del 2021/22: il centrocampista dell’Udinese non ha mai trovato la rete in più presenze consecutive in campionato in Europa.

Nonostante sia stato il miglior marcatore della scorsa Serie B del Venezia (14 reti, esclusi i play-off), Francesco Forte non va a segno esclusi i calci di rigore in campionato dallo scorso febbraio, contro la Cremonese.

