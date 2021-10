Un pareggio beffa per l'Udinese, al cospetto di un Verona rivoluzionato da capo a piedi (per sette undicesimi) rispetto alla roboante vittoria per 4-1 contro la Lazio. Si pensi che Tudor manda in panchina anche il Cholito Simeone, autore di un poker di reti contro i biancocelesti. Friulani subito avanti, al 3', con primo gol in Serie A di Isaac Success, all'esordio da titolare. I bianconeri reggono bene, senza mai rischiare ma, all'83', l'ex Antonin Barak pareggia su rigore contestatissimo, visto e rivisto al VAR. Finisce 1-1. In classifica, le due squadre restano divise da un punto: Udinese a 11, Hellas a quota 12.

Udinese-Verona, Serie A 2021-2022: il contestato episodio del rigore a favore dell'Hellas, che coinvolge Roberto Pereyra, Rodrigo Becão e Antonin Barak (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

UDINESE-VERONA 1-1

Udinese (3-4-2-1): Silvestri; Rodrigo Becão, Nuytinck, Samir; Molina (84' Samardzic), Arslan (68' Makengo), Walace, Udogie (84' Soppy); Pereyra, Success (63' Stryger Larsen); Beto. All.: Gotti.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (46' Dawidowicz), Migel Veloso, Magnani; Sutalo (73' Ilic), Tamèze, Hongla (46' Lazovic), Faraoni; Lasagna (46' Capriari), Barak; Kalinic (66' Simeone). All.: Tudor.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido.

Gol: 3' Success (U), 83' rig. Barak (HV).

Assist: Arslan (U, 1-0).

Note - Recupero: 1+5. Ammoniti: Dawidowicz, Rodrigo Becão, Ilic.

Il momento social

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

3' - GOL DELL'UDINESE CON SUCCESS! Alla prima da titolare, primo gol in Serie A dell'attaccante nigeriano ex Watford e Malaga, abile a ricevere da Arslan e girarsi su Ceccherini, ad approfittare del movimento di Beto e a battere Montipò con un rasoterra angolatissimo: 1-0!

Udinese-Verona, Serie A 2021-2022: esultanza Udinese al gol dell'1-0 di Isaac Success (al centro), festaggiato da Bram Nuytinck (a sinistra) e Beto (a destra (Getty Images) Credit Foto Getty Images

24' - NUYTINCK! Colpo di testa su corner di Arslan dalla destra: grandissimo riflesso di Montipò, che respinge!

27' - WALACE! Conclusione dal limite deviata in angolo, sull'appoggio di Beto: palla fuori di pochissimo!

27' - NUYTINCK! Colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra: palla a lato di un soffio

33' - DOPPIA CHANCE UDINESE! Su corner, colpo di testa di Beto a botta sicura respinto Montipò. Poi la palla viene al messa al centro da Pereyra, si accenda un mischia e nulla da fare..

42' - BETO! Se ne va di potenza sul lancio di Success: Magnani cerca di contenerlo, ma arriva comunque il tiro, parato in due tempi da Montipò!

76' - PEREYRA FA TUTTO A SOLO! Destro a giro dai venti metri: l'estremo difensore del Verona Montipò devia in calcio d'agolo.

83' - GOL DELL'HELLAS VERONA CON BARAK SU RIGORE! Penalty più che discusso: al 79' Barak finisce a terra sul pallone per un doppio intervento di Pereyra e Rodrigo Becão. L'argentino va nettamente sul pallone e l'ex di turno finisce per incocciare il brasiliano, praticamente già a terra. Si valuta una eventuale posizione di offside di Simeone su Caprari: il Cholito è considerato in gioco e l'arbitro Matteo Marchetti può così concedere la massima punizione agli scaligeri, trasformata sotto l'incrocio dei pali dallo stesso Barak: 1-1.

Udinese-Verona, Serie A 2021-2022: l'esultanza di Antonin Barak (Verona) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

90'+4 - SIMEONE! Destro a incrociare potentissimo: Silvestri respinge la sfera!

MVP

Nuytinck. Muro difensivo. Dalle sue parti non si fanno prigionieri.

Fantacalcio

PROMOSSO - Success. Gran gol all'esordio da titolare in Serie A. La sua prima gioia nel massimo campionato italiano arriva dopo poco meno di 3' con un rasoterra angolato.

BOCCIATO - Hongla. Confusionario a metà campo. Finisce spesso per correre a vuoto.

