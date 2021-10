Probabili formazioni

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Beto. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Sutalo; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Frabotta

Udinese-Verona, dove vederla in tv e live streaming

La sfida fra Udinese e Verona verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

- L’Udinese è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide di Serie A contro il Verona (5V, 3N); l’unico successo gialloblù in questo parziale è arrivato nella gara d’andata dello scorso campionato, 1-0 firmato da Andrea Favilli.

- L’Udinese ha vinto solo uno degli ultimi sei incroci contro il Verona in un girone d’andata di Serie A (2N, 3P), 4-0 nel dicembre 2017 in cui sono andati a segno Antonin Barak (doppietta), Silvan Widmer e Kevin Lasagna.

- L’Udinese non ha subito neanche una rete nelle ultime quattro gare casalinghe in campionato contro il Verona – solo una volta nella sua storia ha ottenuto più clean sheet consecutive contro una singola avversaria in Serie A: cinque contro il Piacenza, tra il 1996 e il 1999.

- È da ottobre 2017 che l’Udinese non vince una gara di Serie A giocata di mercoledì, da allora ha ottenuto cinque pareggi e nove sconfitte.

- Il Verona ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sei gare di campionato: solo una volta nella loro storia in Serie A i gialloblu hanno realizzato più di un gol per sette incontri di fila (tra settembre e novembre 2013).

- L’Udinese ha trovato il successo solo una volta nelle ultime 11 gare casalinghe di Serie A (3-0 contro il Venezia ad agosto), parziale in cui ha ottenuto tre pareggi e ben sette sconfitte (in sei delle quali non ha segnato).

- Igor Tudor ha esordito da allenatore in Serie A sulla panchina dell'Udinese, con cui ha collezionato 25 partite di campionato - il Verona ha trovato il gol in tutte le sei gare sotto la guida del tecnico croato, che con l'Udinese non era è mai riuscito ad arrivare a sei di fila.

- Il centrocampista dell’Udinese Roberto Pereyra ha segnato tre gol effettuando appena tre conclusioni in sei confronti di campionato contro il Verona – contro nessuna formazione ne ha messi a segno di più tra Serie A e Premier League (tre reti anche contro il Chelsea).

- Il portiere dell’Udinese Marco Silvestri (ex della partita) non ha parato neanche uno dei 17 rigori affrontati in Serie A. Dal suo esordio in Serie A nel 2013/14 hanno fatto peggio solo Rubén Blanco (0 su 21) e Roman Bürki (0 su 22) nei cinque grandi campionati europei.

- L'attaccante del Verona Giovanni Simeone ha preso parte a otto gol nelle ultime sei partite campionato (sei marcature, due assist), lo stesso numero di reti in cui aveva messo lo zampino nelle precedenti 36 presenze nella competizione.

