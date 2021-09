Igor Tudor è il nuovo allenatore dell'Hellas Verona. Il nativo di Spalato, ex Udinese, ha rescisso il contratto che lo legava alla Juventus e ha firmato fino a giugno 2022 con opzione di rinnovo in caso di salvezza. È il primo cambio in corsa nella Serie A 2021-22, con Eusebio Di Francesco che ha visto interrotta la sua avventura dopo tre sconfitte nelle prime tre partite di campionato.

Hellas Verona FC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Igor Tudor, che si è legato al Club gialloblù sino al termine della corrente stagione sportiva, 2021/22

Serie A Sarri, due turni di squalifica dopo la lite con Saelemaekers 4 ORE FA

Fatale l’1-0 di ieri sera (lunedì, ndr) contro il Bologna (gol di Svanberg). Stamattina (martedì, ndr), come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il presidenti Setti e la società hanno deciso per il cambio. Per l’ex giocatore dell'Hajduk Spalato e della Juventus sarà la quarta esperienza in Serie A come capo-allenatore.

Allegri, Sarri, Spalletti e gli altri: 10 allenatori per 10 panchine

Serie A Cagliari, salta Semplici: Lopez, Mazzarri o Iachini per la successione 7 ORE FA