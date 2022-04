Venezia-Atalanta, match valido per la 34a giornata di Serie A, é terminato 1-3 al Penzo. Decisive le reti di Pasalic, Zapata e Muriel. Prova convincente della squadra di Gasperini, dominante dall'inizio alla fine. La Dea si rialza dopo le due sconfitte interne con Lipsia e Verona, ritrova i tre punti e rimane in corsa per un piazzamento europeo. Male ancora una volta il Venezia, davvero troppo fragile difensivamente e sconfitto per l'ottava partita consecutiva. Il baratro verso la Serie B sembra quasi scontato. Molto bene Muriel e Zapata, a segno entrambi, deludente la prestazione di Aramu.

Il tabellino di Venezia-Atalanta 1-3 (primo tempo 0-1)

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Svoboda, Ceccaroni, Ullmann; Busio (Dal 61' Crnigoj), Ampadu, Cuisance (Dal 75' Peretz); Aramu (Dall'82' Bah), Henry (Dal 75' Nsame), Okereke (Dal 61' Johnsen). All. Zanetti

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini (Dal 64' Demiral), Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler (Dal 64' Koopmeiners), Zappacosta; Pasalic (Dal 76' Pessina); Zapata (Dal 76' Boga), Muriel (Dal 87' Cissé). All. Gasperini

Arbitro: Fourneau

Gol: 44' Pasalic (A), 47' Zapata (A), 63' Muriel (A), 80' Crnigoj (V)

Assist: Muriel, Zappacosta, Nsame

Ammoniti: Scalvini, Zapata, Djmsiti

Pasalic esulta per il gol durante Venezia-Atalanta - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

4' - DJMSITI! Che occasione. Palla dentro perfetta di Muriel per il difensore, diagonale mancino fuori di poco.

6' - IL VAR ANNULLA UN GOL AL VENEZIA. Aveva segnato di testa in tuffo Henry su cross di Aramu. Ma viene fischiato offside ad Henry.

12'- Continua a spingere l'ATALANTA. Occasionissima per SCALVINI. Mischia in area, batti e ribatti, palla sul palo e poi fuori di un soffio. Vicino al gol il difensore.

44' - PASALIC! GOL! 0-1 Atalanta! Muriel ne salta tre, poi un rimpallo, palla sulla traversa, e infine tap-in vincente di Pasalic.

47' - 0-2 ATALANTA. GOL! Muriel con la spalla sposta Svoboda e si invola sulla sinistra: palla facilissima in mezzo per l'appoggio in rete di Zapata.

58' - PALO DI MURIEL! Gran mancino in diagonale da sinistra del colombiano. Palo pieno.

63' - GOL DELL'ATALANTA! MURIEL! Cross da sinistra perfetto di Zappacosta e stacco a centra area di MURIEL. 3-0 DEA.

68' - PALO DI HENRY! Altro bel cross di Aramu, stacco sul secondo palo di HENRY, palo pieno, poi Demiral appoggia di petto a Musso.

80' - CRNIGOJ! GOL! 1-3. Segna il Venezia. Palla dentro perfetta di Nsame, Crnigoj controlla e col destro infila Musso.

MVP del match

Luis MURIEL - In quelle giornate versione "deluxe". Innesca il primo gol, serve Zapata nel secondo, timbra la terza rete. Migliore in campo per distacco, imprendibile, decisivo.

La statistica

Duván Zapata è diventato oggi uno dei due giocatori (al pari di Ciro Immobile) in doppia cifra di gol in tutte le ultime sei stagioni di Serie A.

Fantacalcio

Promosso - Davide ZAPPACOSTA - Grande assist per il 3-0 di Muriel. A sinistra, con costanza, forza e brillantezza. Ottima partita.

Bocciato - Michael SVOBODA - Prova a reggere fisicamente su Zapata. Fatica molto, poi viene devastato da Muriel a inizio ripresa. Il secondo gol subito dal Venezia è tutto suo.

