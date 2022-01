Venezia-Empoli, match valido per la 22a giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Zurkowski ed Okereke Il vantaggio del polacco è giunto al 25' del primo tempo, su assist di Bandinelli. Pareggio del Venezia ispirato invece da un assist del subentrato Nani, al suo esordio con la maglia dei liguri.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Venezia

Luca LEZZERINI 6,5 – Incolpevole sul gol di Zurkowski. Decisivo invece in più occasioni su Henderson e Bajrami nel primo tempo.

Mattia CALDARA 5,5 – Qualche indecisione di troppo sui continui inserimenti di Bandinelli. Meno bene rispetto a Ceccaroni.

Ethan AMPADU 5,5 – I tagli di Henderson lo colgono più di una volta impreparato. Non benissimo anche in fase offensiva, dove si sgancia di rado.

Pietro CECCARONI, 6 - Il migliore della retroguardia di casa. Ha il compito di marcare Pinamonti e riesce a leggere tutte le giocate del centravanti ospite senza particolari problemi.

Venezia-Empoli Credit Foto Getty Images

Cristian MOLINARO 5,5 – Alla sua 240esima presenza in Serie A, tenta di limitare Bajrami con esperienza. Il suo tentativo regge per 25', dopodichè crolla sul gol di Zurkowski. (dal 72' NANI 6,5 - Entra e dimostra subito di essere di una classe differente rispetto agli altri 21 giocatori in campo, servendo l'assist vincente ad Okereke. Se il buongiorno si vede dal mattino...)

Domen CRNIGOJ 5,5 – Fatica terribilmente a contenere Henderson ed a seguirlo nei suoi inserimenti in area di rigore.

Tanner TESSMANN 5 – Non riesce a filtrare e a dare supporto ai suoi difensori. Le mezzali dell'Empoli ne eludono sistematicamente la marcatura. (dal 38' Antonio Junior VACCA 5,5 - Chiamato a migliorare la prestazione di Tessman, fatica anch'egli a seguire i continui inserimenti delle mezzali toscane.)

Mickael CUISANCE, 6 - Zurkowski e Bajrami lo costringono ad un doppio lavoro in fase di copertura. In avanti se la cava meglio, con un paio di cross interessanti.

Sofian KIYINE 5 – Nervoso ed inconcludente nel suo duello mentale continuo con Stojanovic. Ha colpe enormi sul gol dell'1-0, con una marcatura "horror" su Zurkowski. Zanetti lo sostituisce dopo 38'. (dal 38' David OKEREKE 7 - Entra per dare maggiore imprevedibilità alla manovra dei suoi ed infiamma il match con il gol del pari ed altre due occasioni sul finale di partita.)

Thomas HENRY 6 - Qualche sponda interessante nel primo tempo. Cresce nella ripresa, affinando l'intesa con Nani ed Okereke.

Mattia ARAMU, 5,5 - Prestazione deludente rispetto ai suoi standard. Un buon guizzo ad inizio gara ed una punizione calciata colpevolmente sulla barriera. Fiammozzi lo imbriglia e lui fatica a rendersi pericoloso. (dall'80' Gianluca BUSIO, SV)

All. Paolo ZANETTI 6,5 - Con grande coraggio, cambia completamente la partita con le due sostituzioni nel primo tempo, inserendo il micidiale Okereke, fondamentale nell'attaccare la profondità per retroguardia ospite.

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 6,5 - Attento sul mancino velenoso di Aramu e sul destro di Okereke, per il resto deve solo amministrare, con il Venezia che raramente lo mette in difficoltà. Incolpevole sull'1-1.

Petar STOJANOVIC 5,5 - Ingaggia un bel duello, fisico e tecnico, con Kiyine. Ne esce bene, salvandosi in fase difensiva e facendosi trovare con continuità in avanti.

Venezia-Empoli Credit Foto Eurosport

Ardian ISMAJLI 6 - Decisamente più in palla di Tonelli. Riesce a limitare senza problemi Kiyine, arrangiandosi con le brutte maniere su Okereke nella ripresa.

Lorenzo TONELLI 5 - Soffre nel duello con Henry. Non perfetto nelle chiusure e in un paio di inserimenti di Crnigoj. Colpevole anche sul gol di Okereke.

Riccardo FIAMMOZZI 6,5 - Prestazione di grande abnegazione in fase difensiva e disponibilità in fase offensiva, con numerose sovrapposizioni interessanti.

Liam HENDERSON 6,5 - Giocatore di un'intelligenza tattica clamorosa. Nel primo tempo si trova almeno 5 volte a calciare verso la porta di Lezzerini, sfiorando il gol in più occasioni. Evoluzione inaspettata la sua.

Filippo BANDINELLI 6,5 - Un bel destro di controbalzo nel primo tempo e l'assist al bacio per l'1-0 di Zurkowski. Prospetto interessantissimo. (dall'84' Leo STULAC, SV)

Samuele RICCI 6 - Detta i ritmi del match, guidando l'orchestra toscana senza errori o sbavature. Promosso.

Szymon ZURKOWSKI 7 - Prestazione totale, di eccellente intensità a centrocampo. Sempre pericoloso con i suoi inserimenti senza palla e con le sue sgroppate sull'out di destra. Premiato col gol dell'1-0 e anche sfortunato a non trovare una doppietta che avrebbe sicuramente meritato. (dal 78' Kristjan ASLLANI s.v. )

Nedim BAJRAMI 6,5 - Grande movimento ed imprevedibilità sulla trequarti. Tutte le azioni interessanti dei suoi passano per i suoi piedi. Forse leggermente impreciso in fase realizzativa. (dall'84' Patrick CUTRONE, SV)

Andrea PINAMONTI 6 - Gran lavoro sul fronte offensivo. Con i suoi tagli ed i suoi movimenti libera spazi per gli inserimenti dei centrocampisti che tanto male fanno alla difesa ligure.

All.: Aurelio ANDREAZZOLI 6,5 - La sua squadra è uno spettacolo per gli occhi. Grande intensità, qualità ed organizzazione nelle trame offensive. Non esce con i tre punti, è vero, ma la prestazione è comunque notevole.

