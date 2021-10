Primo hurrà al "Penzo" del Venezia (e secondo stagionale) contro la Fiorentina. A Sant'Elena finisce 1-0 con gol a porta sguarnita di Aramu al 36', davanti a uno stadio in feste e gremito. Esordi assoluti davvero positivi per l'ex Sampdoria e Manchester United Sergio Romero, in porta, e per l'ex terzino sinistro del Feyenoord Ridgeciano Haps. La band di Italiano, invece, rimasta in 10 al 77' per l'espulsione di Riccardo SOttil per doppio giallo, si vede solo agli estremi di un match fondamentalmente condotto dai padroni di casa, che salgano a 8 punti. Resta a quota 12, invece, la Viola dal Vlahovic spuntato.

Il tabellino

VENEZIA-FIORENTINA 1-0

Venezia (4-3-1-2): Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca (65' Crnigoj), Busio; Aramu (87' Caldara); Henry (87' Heymans), Johnsen (50' Okereke). All.: Zanetti.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola (46' Benassi), Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura (75' Maleh), Amrabat (56' Torreira), Duncan (82' Pulgar); Callejon (57' Nico Gonzalez), Vlahovic, Sottil. All.: Italiano.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli.

Gol: 36' Aramu (V).

Assist: Henry (V, 1-0).

Note - Recupero: 0+5. Espulso: 77' Sottil (F) per doppia ammonizione. Ammoniti: Amrabat, Odriozola, Benassi, l'allenatore del Venezia Paolo Zanetti, Ceccaroni, Ampadu.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

14' - SOTTIL! Pallone velenoso dalla sinistra, lungo la quale semina Ebuehi: la palla sfiora il palo più lontano e finisce tra i piedi di Odriozola. Poi l'azione si spegne.

Venezia-Fiorentina, Serie A 2021-2022: Riccardo Sottil (Fiorentina) al tiro (Imago) Credit Foto Imago

22' - BONAVENTURA! Tiro dal limite con deviazione: grandissimo intervento in respinta da parte di Romero!

36' - GOL DEL VENEZIA CON ARAMU! Busio pesca Henry, che attacca la retroguardia viola, entra in area e serve il compagno il quale, a porta vuota, non può proprio sbagliare: 1-0!

Mattia Aramu segna in Venezia-Fiorentina Credit Foto LaPresse

74' - DUNCAN DA FUORI! Bolide mancino con palla che sibila la traversa.

77' - SECONDO GIALLO E ROSSO PER SOTTIL, che dopo essere andato a terra a seguito di un contrasto con Haps, scalcia Okereke.

79' - OKEREKE! Girata mancina dell'ex Club Bruges: il rasoterra viene neutralizzato da Terracciano.

81' - TERRACCIANO RISCHIA IL CARTELLINO ROSSO! L'arbitri Massimi glielo stava già sventolando in faccia dopo un'uscita a valanga fuori area su Aramu. Tuttavia, la decisione viene cambiata per offside dell'ex Trapani.

86' - TORREIRA! Testa sul corner mancino di Biraghi: palla alta di poco!

90'+2 - VLAHOVIC! Sinistro a giro dal limite con palla che fa la barba al palo: Fiorentina vicinissima al pareggio!

90+4 - MIRACOLO DI ROMERO! Parata sul primo palo sulla conclusione ravvicinata di Nico Gonzalez!

90' 5 - OKEREKE PARTE A PORTA VUOTA CON TERRACCIANO IN ATTACCO! Tuttavia, l'attaccante nigeriano non riesce a servire Heymans: la retroguardia viola spazza.

MVP

Haps. Grandissima sorpresa in casa Venezia. Il classe 1993 surinamese ex Feyenoord è assatanato sulla sinistra, in cui con la sua verve costringe all'ammmonizione - nell'ordine - Odriozola, Benassi e Sottil. Prezioso sia in retroguardia che in fase di spinta. Dopo Molinaro e Schnegg, molto probabilmente Zanetti ha trovato la soluzione giusta sulla mancina.

Venezia-Fiorentina, Serie A 2021-2022: Ridgeciano Haps (Venezia). Foto di Maurizio Laganà per Getty Images Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

PROMOSSO - Romero. Grandissimi interventi risolutori. Soprattutto nel finale di partita. Il ritorno in Serie A dell'ex Sampdoria, Manchester United e nazionale argentina è da applausi.

BOCCIATO - Odriozola. In continua sofferenza al cospetto di Haps. Italiano è costretto a toglierlo dal mazzo all'intervallo.

